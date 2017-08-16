Артисты фестиваля "Опера в Херсонесе" провели открытую репетицию на набережной Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Артисты оперной сцены, участвующие в первом фестивале "Опера в Херсонесе", который пройдет с 18 по 20 августа в Севастополе, вечером в среду провели открытую репетицию на набережной Корнилова, передает корреспондент ТАСС.

"Сейчас мы проведем репетицию под открытым небом репетицию оркестра, хотим культуру вынести прямо в город, ведь не все желающие смогут попасть на оперный фестиваль, поэтому мы хотим задействовать максимальное количество точек в городе. И это точно вызовет позитивную реакцию у севастопольцев", - пояснил перед началом репетиции директор фестиваля Олег Беркович.

На набережной Корнилова музыканты Крымской филармонии исполнили классические произведения для жителей и гостей города. Одновременно от Графской пристани отошла яхта "Валентина", на борту которой находились оперные певцы, участвующие в фестивале. Они исполнили музыкальные произведения для всех, кто в этот момент находился на набережной, пройдя от Графской пристани до причала в Артбухте.

"Мы предложили организаторам фестиваля сделать такой промо-концерт на нашей яхте, чтобы люди увидели и услышали, а потом пришли на фестиваль", - рассказал Алексей Мединский, заместитель директора компании "Попилов", которая строит яхты в Севастополе.

В рамках первого фестиваля "Опера в Херсонесе" на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" пройдет благотворительный концерт 18 августа, а также два больших платных концерта 19 и 20 августа. Кроме того, в течение всех трех фестивальных дней состоится несколько камерных концертов в Итальянском дворике Херсонеса. Организаторы ожидают, что все мероприятия фестиваля соберут порядка 3 тыс. зрителей, которые услышат, прежде всего, шедевры русской оперы, а также зарубежные произведения.

По данным организаторов, на сцену в Херсонесе поднимутся ведущий солист московского театра "Новая Опера" Василий Ладюк, лауреат международного конкурса Maria Callas Grand Prix и приглашенная артистка Большого театра Вероника Джиоева, ведущий солист партий в нью-йоркском Метрополитен-опера Владимир Маторин, а также оперный певец из Италии Валерио Згарджи. Помимо этого, на фестивале выступят обладатель первой премии XV Международного конкурса имени Чайковского Алексей Татаринцев и солистка Большого театра Агунда Кулаева.