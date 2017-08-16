Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Артисты фестиваля "Опера в Херсонесе" провели открытую репетицию на набережной Севастополя

Культура
16 августа, 21:02 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 16, августа. /ТАСС

Музыканты Крымской филармонии исполнили классические произведения для жителей и гостей города

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Андрей Мединский/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Артисты оперной сцены, участвующие в первом фестивале "Опера в Херсонесе", который пройдет с 18 по 20 августа в Севастополе, вечером в среду провели открытую репетицию на набережной Корнилова, передает корреспондент ТАСС.

"Сейчас мы проведем репетицию под открытым небом репетицию оркестра, хотим культуру вынести прямо в город, ведь не все желающие смогут попасть на оперный фестиваль, поэтому мы хотим задействовать максимальное количество точек в городе. И это точно вызовет позитивную реакцию у севастопольцев", - пояснил перед началом репетиции директор фестиваля Олег Беркович.

На набережной Корнилова музыканты Крымской филармонии исполнили классические произведения для жителей и гостей города. Одновременно от Графской пристани отошла яхта "Валентина", на борту которой находились оперные певцы, участвующие в фестивале. Они исполнили музыкальные произведения для всех, кто в этот момент находился на набережной, пройдя от Графской пристани до причала в Артбухте.

"Мы предложили организаторам фестиваля сделать такой промо-концерт на нашей яхте, чтобы люди увидели и услышали, а потом пришли на фестиваль", - рассказал Алексей Мединский, заместитель директора компании "Попилов", которая строит яхты в Севастополе.

В рамках первого фестиваля "Опера в Херсонесе" на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" пройдет благотворительный концерт 18 августа, а также два больших платных концерта 19 и 20 августа. Кроме того, в течение всех трех фестивальных дней состоится несколько камерных концертов в Итальянском дворике Херсонеса. Организаторы ожидают, что все мероприятия фестиваля соберут порядка 3 тыс. зрителей, которые услышат, прежде всего, шедевры русской оперы, а также зарубежные произведения.

По данным организаторов, на сцену в Херсонесе поднимутся ведущий солист московского театра "Новая Опера" Василий Ладюк, лауреат международного конкурса Maria Callas Grand Prix и приглашенная артистка Большого театра Вероника Джиоева, ведущий солист партий в нью-йоркском Метрополитен-опера Владимир Маторин, а также оперный певец из Италии Валерио Згарджи. Помимо этого, на фестивале выступят обладатель первой премии XV Международного конкурса имени Чайковского Алексей Татаринцев и солистка Большого театра Агунда Кулаева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация в Крыму
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Фестиваль "Кукушка" в Выборге: финская и русская музыка, народные костюмы, игры, промыслы
12
Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Саакашвили собирается вернуться на Украину 10 сентября
2
Пьяный пациент разгромил скорую в Ростове-на-Дону
3
Захарова: обнаружение в Сирии химоружия из США говорит о поддержке террористов Западом
4
"Солнечная актриса": реакция деятелей культуры на смерть Веры Глаголевой
5
Источник: умерла Вера Глаголева
6
Биография Веры Глаголевой
7
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама