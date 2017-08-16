Forbes назвал Эмму Стоун самой высокооплачиваемой актрисой 2017 года

ТАСС, 16 августа. Журнал Forbes признал Эмму Стоун самой высокооплачиваемой актрисой мира. Согласно рейтингу за 2017 год, который был опубликован на сайте издания в среду, звезда фильма "Ла-Ла Ленд" (La La Land, 2016) заработала за последний год $26 млн.

Именно ролью в оскароносном мюзикле издание объяснило высокие доходы актрисы. "Ее роль Мии, честолюбивой актрисы и бариста, вызвала восторженные отзывы и принесла фильму $445 млн в мировом прокате", - отметили в Forbes. Роль принесла Эмме Стоун не только материальное благополучие, но и премию "Золотой глобус", а также "Оскар".

Второе место рейтинга заняла Дженнифер Энистон с доходом в $25,5 млн, третье - Дженнифер Лоуренс с $24 млн.