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Союз кинематографистов: прощание с Верой Глаголевой пройдет 19 августа в Доме кино

Культура
16 августа, 22:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

О месте похорон актрисы пока не сообщается

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Вера Глаголева

Вера Глаголева

© ТАСС/Максим Новиков

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Прощание с актрисой и режиссером Верой Глаголевой, скончавшейся в среду на 62-м году жизни, пройдет 19 августа в Цен тральном доме кинематографистов.

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Об этом ТАСС в среду сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев.

"Дата прощания определена - 19 августа, в Центральном доме кинематографистов в 11 часов утра", - сказал Лаврентьев.

О месте похорон актрисы пока не сообщается.

Народная артистка Вера Глаголева скончалась в среду в клинике в Германии. 

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