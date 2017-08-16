Союз кинематографистов: прощание с Верой Глаголевой пройдет 19 августа в Доме кино

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Прощание с актрисой и режиссером Верой Глаголевой, скончавшейся в среду на 62-м году жизни, пройдет 19 августа в Цен тральном доме кинематографистов.

Об этом ТАСС в среду сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев.

"Дата прощания определена - 19 августа, в Центральном доме кинематографистов в 11 часов утра", - сказал Лаврентьев.

О месте похорон актрисы пока не сообщается.

Народная артистка Вера Глаголева скончалась в среду в клинике в Германии.