Союз кинематографистов: прощание с Верой Глаголевой пройдет 19 августа в Доме кино

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Прощание с актрисой и режиссером Верой Глаголевой, скончавшейся в среду на 62-м году жизни, пройдет 19 августа в Цен тральном доме кинематографистов.
Об этом ТАСС в среду сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев.
"Дата прощания определена - 19 августа, в Центральном доме кинематографистов в 11 часов утра", - сказал Лаврентьев.
О месте похорон актрисы пока не сообщается.
Народная артистка Вера Глаголева скончалась в среду в клинике в Германии.