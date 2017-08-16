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HBO: новая серия саги "Игра престолов" из-за ошибки попала в интернет

Культура
16 августа, 23:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, августа. /ТАСС

Как сообщил представитель телекомпании, ошибка произошла по вине стороннего продавца

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НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Еще не показанный эпизод седьмого сезона сериала "Игра престолов" попал в открытый доступ в сегментах интернета в Испании, Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии. Это произошло ввиду ошибки, сообщил в среду американский телеканал HBO.

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"Нам стало известно, что предстоящий к показу эпизод "Игры престолов" был на непродолжительное время размещен на потоковых платформах HBO Nordic и HBO Espaa", - информировал официальный представитель европейского отделения телеканала Том Нилсен.

Он назвал очередную утечку контента сериала ошибкой. "Судя по всему, ошибка произошла по вине стороннего продавца, поэтому эпизод был изъят так скоро, как стало возможно после выявления ошибки", - добавил Нилсен. Шестая серия седьмого сезона будет показана 20 августа. По сведениям американских СМИ, эпизод был уже многократно скопирован и передан посредством ссылок.

31 июля стало известно, что сюжет двух серий "Игры престолов" попали в интернет. Телеканал подтвердил факт похищения информации, заявив, что хакеры также получили доступ к "коммерческой информации". Как ранее сообщил журнал Variety, HBO предложил злоумышленникам $250 тыс. за отказ от тиражирования  серий "Игры престолов".

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