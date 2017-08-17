Олег Табаков отмечает 82-летие

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МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Художественному руководителю двух театров - Театра под руководством Олега Табакова и Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова, народному артисту СССР Олегу Табакову 17 августа исполнится 82 года.
Однако увидеться с именинником удастся немногим. "Олег Павлович в отпуске, как и оба возглавляемых им сценических коллектива, которые отдыхают перед открытием нового сезона" - сообщили ТАСС в пресс-службах Театра Табакова и МХТ.
Первой выйдет на работу "Табакерка", так называют зрители Театр Олега Табакова. "Традиционный после "летнего антракта" сбор труппы, который проведет худрук, назначен на 25 августа. Уже на следующий день - 26 августа - начнется 32-й по счету сезон "Табакерки", который откроется сразу на двух площадках - "Сцене на Чистых прудах" и "Сцене на Сухаревской", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в последнюю неделю августа будут показаны самые популярные спектакли репертуара и премьеры прошедшего сезона. Так, на афише "Сцены на Сухаревской" на 26 и 27 августа объявлены "Волки и овцы" - спектакль по пьесе Александра Островского в постановке Константина Богомолова, в ролях заняты Аня Чиповская, Сергей Угрюмов, Роза Хайруллина, Дмитрий Куличков, Александр Фисенко и другие. 28 и 29 августа будет представлена "Катерина Ильвовна" - хореодрама Аллы Сигаловой по очерку Николая Лескова, завершит парад премьер 30 августа "Школа жен" по Мольеру.
В репертуаре "Сцены на Чистых прудах" с 26 по 30 августа также значатся три названия: комедия Александра Островского "На бойком месте", "Скамейка" по пьесе Александра Гельмана и "Дьявол" по повести Льва Толстого.
"Что касается премьер нового сезона, то первая уже известна. Это будет российская премьера пьесы американского драматурга Джеффри Хэтчера "Кинастон", постановку которой осуществляет Евгений Писарев, сценография - Зиновия Марголина, роли репетируют Максим Матвеев, Аня Чиповская, Виталий Егоров, Михаил Хомяков, Анастасия Тимушкова, Евгения Борзых, Тимур Касимов. Премьерные спектакли состоятся 6,7,21,22 сентября", - проинформировали в пресс-службе Театра Олега Табакова.
МХТ имени Чехова откроет 120-й сезон 31 августа, когда на Основной сцене будет показан спектакль "Мужья и жены", поставленный режиссером Константином Богомоловым по одноименному фильму Вуди Аллена.
"Это самая новая работа МХТ, ее премьера состоялась в июне, под занавес прошлого сезона", - сказала ТАСС пресс-атташе театра Мария Малкина. Она уточнила, что показ спектакля предварит сбор труппы, где Табаков, как худрук, доложит о планах на предстоящий творческий год.
Сама же пресс-атташе, по ее словам, уполномочена объявить лишь об одном проекте, которым 7 сентября откроется новый сезон на Малой сцене МХТ. Это будет спектакль "Веселые времена", который ставит режиссер Михаил Рахлин по мотивам голливудской кинокомедии "Ниночка", снятой в 1939 году. Главные роли в спектакле исполнят Светлана Колпакова, Константин Крюков, Наталья Рогожкина.
"Но пока "летний антракт" в МХТ продолжается, и все сотрудники театра набираются сил перед открытием нового сезона. И наш лидер Олег Павлович Табаков, к счастью, отмечает день рождения не на работе, а в отпуске, с чем мы его все дружно и от души поздравляем", - заключила пресс-атташе МХТ.
Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове. Из родного города уехал в 1953 году, поступил в Школу-студию МХАТ. "Я из врачебной семьи: папа - врач, мама - врач", - сказал он, добавив, что "папа, конечно, не был рад, что его сын стал артистом".
"Несколько лет я работал в "Современнике" в качестве актера, - рассказал Табаков. - После ухода Олега Ефремова во МХАТ решил стать директором этого театра - и стал. В 1976 году поняв, что мои представления о том, как должен двигаться и развиваться театр "Современник", и представления об этом же моих коллег-сподвижников являются разнонаправленными векторами, я решил перестать быть директором - и перестал. Потом было создание собственного театра, пост ректора в Школе-студии МХАТ и, наконец, руководство МХТ имени Чехова, который я возглавляю уже почти 17 лет".
При этом Табаков остается действующим актером. "Я люблю играть, это доставляет мне удовольствие", - признался он. По его подсчетам он снялся в более чем 100 фильмах, количество театральных постановок также приближается к этому числу. Он также озвучил кота Матроскина из мультфильмов об обитателях Простоквашино.
Олег Табаков является лауреатом Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Он - полный кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при Президенте России. Также возглавляет Московскую театральную школу/колледж Олега Табакова для одаренных детей.