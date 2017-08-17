Олег Табаков отмечает 82-летие

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Художественному руководителю двух театров - Театра под руководством Олега Табакова и Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова, народному артисту СССР Олегу Табакову 17 августа исполнится 82 года.

Однако увидеться с именинником удастся немногим. "Олег Павлович в отпуске, как и оба возглавляемых им сценических коллектива, которые отдыхают перед открытием нового сезона" - сообщили ТАСС в пресс-службах Театра Табакова и МХТ.

Сначала будет "Табакерка"

Первой выйдет на работу "Табакерка", так называют зрители Театр Олега Табакова. "Традиционный после "летнего антракта" сбор труппы, который проведет худрук, назначен на 25 августа. Уже на следующий день - 26 августа - начнется 32-й по счету сезон "Табакерки", который откроется сразу на двух площадках - "Сцене на Чистых прудах" и "Сцене на Сухаревской", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в последнюю неделю августа будут показаны самые популярные спектакли репертуара и премьеры прошедшего сезона. Так, на афише "Сцены на Сухаревской" на 26 и 27 августа объявлены "Волки и овцы" - спектакль по пьесе Александра Островского в постановке Константина Богомолова, в ролях заняты Аня Чиповская, Сергей Угрюмов, Роза Хайруллина, Дмитрий Куличков, Александр Фисенко и другие. 28 и 29 августа будет представлена "Катерина Ильвовна" - хореодрама Аллы Сигаловой по очерку Николая Лескова, завершит парад премьер 30 августа "Школа жен" по Мольеру.

В репертуаре "Сцены на Чистых прудах" с 26 по 30 августа также значатся три названия: комедия Александра Островского "На бойком месте", "Скамейка" по пьесе Александра Гельмана и "Дьявол" по повести Льва Толстого.

"Что касается премьер нового сезона, то первая уже известна. Это будет российская премьера пьесы американского драматурга Джеффри Хэтчера "Кинастон", постановку которой осуществляет Евгений Писарев, сценография - Зиновия Марголина, роли репетируют Максим Матвеев, Аня Чиповская, Виталий Егоров, Михаил Хомяков, Анастасия Тимушкова, Евгения Борзых, Тимур Касимов. Премьерные спектакли состоятся 6,7,21,22 сентября", - проинформировали в пресс-службе Театра Олега Табакова.

МХТ открывает 120-й сезон

МХТ имени Чехова откроет 120-й сезон 31 августа, когда на Основной сцене будет показан спектакль "Мужья и жены", поставленный режиссером Константином Богомоловым по одноименному фильму Вуди Аллена.

"Это самая новая работа МХТ, ее премьера состоялась в июне, под занавес прошлого сезона", - сказала ТАСС пресс-атташе театра Мария Малкина. Она уточнила, что показ спектакля предварит сбор труппы, где Табаков, как худрук, доложит о планах на предстоящий творческий год.

Сама же пресс-атташе, по ее словам, уполномочена объявить лишь об одном проекте, которым 7 сентября откроется новый сезон на Малой сцене МХТ. Это будет спектакль "Веселые времена", который ставит режиссер Михаил Рахлин по мотивам голливудской кинокомедии "Ниночка", снятой в 1939 году. Главные роли в спектакле исполнят Светлана Колпакова, Константин Крюков, Наталья Рогожкина.

"Но пока "летний антракт" в МХТ продолжается, и все сотрудники театра набираются сил перед открытием нового сезона. И наш лидер Олег Павлович Табаков, к счастью, отмечает день рождения не на работе, а в отпуске, с чем мы его все дружно и от души поздравляем", - заключила пресс-атташе МХТ.

Из биографии Олега Табакова

Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове. Из родного города уехал в 1953 году, поступил в Школу-студию МХАТ. "Я из врачебной семьи: папа - врач, мама - врач", - сказал он, добавив, что "папа, конечно, не был рад, что его сын стал артистом".

"Несколько лет я работал в "Современнике" в качестве актера, - рассказал Табаков. - После ухода Олега Ефремова во МХАТ решил стать директором этого театра - и стал. В 1976 году поняв, что мои представления о том, как должен двигаться и развиваться театр "Современник", и представления об этом же моих коллег-сподвижников являются разнонаправленными векторами, я решил перестать быть директором - и перестал. Потом было создание собственного театра, пост ректора в Школе-студии МХАТ и, наконец, руководство МХТ имени Чехова, который я возглавляю уже почти 17 лет".

При этом Табаков остается действующим актером. "Я люблю играть, это доставляет мне удовольствие", - признался он. По его подсчетам он снялся в более чем 100 фильмах, количество театральных постановок также приближается к этому числу. Он также озвучил кота Матроскина из мультфильмов об обитателях Простоквашино.

Олег Табаков является лауреатом Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Он - полный кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при Президенте России. Также возглавляет Московскую театральную школу/колледж Олега Табакова для одаренных детей.