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Источник в мэрии: Глаголеву похоронят в Москве на Троекуровском кладбище

Культура
17 августа, 12:41 дата обновления: 17 августа, 12:48 UTC+3

Актриса и режиссер скончалась 16 августа

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Вера Глаголева

Вера Глаголева

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Актрису и режиссера Веру Глаголеву, которая скончалась в среду на 62-м году жизни, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил ТАСС в четверг источник в столичной мэрии.

"Веру Глаголеву похоронят на Троекуровском кладбище в Москве", - сказал собеседник агентства.

Как правило, мэрия согласовывает места похорон известных лиц по заявке их родственников, исходя из наличия мест на столичных кладбищах.

Ранее заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев сообщил ТАСС, что прощание с Глаголевой состоится 19 августа в Доме кино в 11:00.

Глаголева - актриса театра и кино, режиссер и сценарист, она исполнила роли почти в 50 кино- и телевизионных фильмах, в том числе в картинах "Искренне Ваш..." (1985), "Сошедшие с небес" (1986), "Бедная Саша" (1997), телесериале "Маросейка, 12" (2000) и других. Широкая популярность к актрисе пришла в 1985 году, после выхода на экраны мелодрамы Виталия Мельникова "Выйти замуж за капитана", где Глаголева сыграла вместе с Виктором Проскуриным.

Режиссерским дебютом Веры Глаголевой стала психологическая мелодрама "Сломанный свет" (1990) о безработных актерах. Однако по завершении съемок картина так и не вышла в прокат из-за сложностей с авторскими правами, зрители смогли увидеть ее только спустя 11 лет. Глаголева также работала в театральных антрепризах "Поза эмигранта" (1998, Театр Антона Чехова), "Русская рулетка. Женский вариант" (1999, антреприза "Мосфильм-ТВ"), "Под небом голубым" (2006, Театр-студия под руководством Олега Табакова).

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