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Власти Крыма: объявленные в розыск Украиной картины принадлежат музею в Симферополе

Культура
17 августа, 13:40 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа./ТАСС

В минкультуры Крыма выразили недоумение действиями Киева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа./ТАСС/. Картины, объявленные Интерполом в розыск по запросу Украины, принадлежат Симферопольскому художественному музею.

Произведения находились на выставке в Мариуполе и вернулись назад в марте 2014 года, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства культуры Крыма.

Ранее в четверг украинская прокуратура сообщила, что Интерпол по запросу Киева объявил в розыск 52 картины музейного фонда страны, в том числе полотна Айвазовского, Шишкина и Левитана.

"Эти картины принадлежали и принадлежат Симферопольскому художественному музею. Они выставлялись в Мариуполе, в художественном музее имени Куинджи, который является филиалом Мариупольского краеведческого музея. В марте 2014 года они вернулись в Крым, о чем есть акт, подписанный обеими сторонами", - сообщили в пресс-службе республиканского министерства.

В ведомстве подтвердили, что все полотна находятся в Симферопольском художественном музее. "Почему они [украинская сторона] решили объявить их в розыск, непонятно. Эти работы всегда находились в Симферополе", - отметил представитель пресс-службы.

Референдум в Крыму

После массовых протестов на Украине в феврале 2014 года, приведших к смене руководства страны, власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% жителей Крыма и 95,6% и жителей Севастополя.

18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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