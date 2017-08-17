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Новинки музыкальной техники представят на фестивале Synthposium в Москве

Культура
17 августа, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Все события на фестивале, включая лекции, дискуссии, концерты и аудиовизуальные инсталляции, будут интерактивными

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Новинки отечественной и зарубежной музыкальной техники представят в Москве в рамках IV фестиваля Synthposium, который пройдет с 24 по 27 августа в московском Центре современного искусства "Винзавод". Об этом ТАСС сообщил организатор форума, музыкант Наири Симонян.

"Во всех категориях - и в синтезаторах, и в каких-то примочках, эффектах - можно будет проследить новые этапы развития. Для нас как организаторов главным было стремление продемонстрировать новые продукты, созданные отечественными независимыми производителями, инженерами, брендами. Помимо этого, безусловно, следует ждать новые продукты от международных известных брендов", - отметил Симонян.

По его словам, "самым большим явлением" станет работа россиянина Романа Филиппенко - синтезатор Deckard's Dream, соединивший передовые технические характеристики с максимальной простотой и удобством в использовании. "Саундтрек к известному сериалу Stranger Things ("Очень странные дела") был написан именно на нем, инструмент уже получает высочайшие оценки экспертов, коллекционеров и просто любителей. Для меня это лучшее в синтезаторостроении, и первая публичная презентация Deckard's Dream произойдет именно на Synthposium", - подчеркнул организатор.

Все события Synthposium, который включает также лекции, дискуссии, концерты и аудиовизуальные инсталляции, будут интерактивными. "Посетители выставки смогут прикоснуться ко всем инструментам, взаимодействовать со всем интерактивным медиаискусством", - добавил Симонян.

Музыкальный блок форума будет представлен более чем 100 зарубежными и российскими артистами. На московских площадках выступят немецкий электронщик Ульрих Шнаус, разработчик звуковых проектов Google, американский продюсер Ричард Девайн, а также музыканты из других стран. Инженеры из России, США и Японии выступят на "Винзаводе" и в Московской школе кино с лекциями об истории создания культовых инструментов, о новых разработках и трендах. Британский писатель и кинокритик Мэтью Суит расскажет о композиторах, создающих музыку для научно-фантастических фильмов.

Фестиваль Synthposium проходит ежегодно в Москве с 2014 года. Цель организаторов - объединить электронных продюсеров, музыкантов, инженеров и производителей музыкального оборудования, а также любителей современной музыки и искусства. За три прошедших года в фестивале приняли участие более 150 спикеров и артистов, их выступления собрали семь тысяч зрителей.

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