Петербургский театр "Мимигранты" переедет в новое здание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Петербургский клоун-мим-театр "Мимигранты" готовится к переезду в новое здание. Об этом сообщила в четверг главный администратор театра Яна Кобелева на пресс-конференции в Санкт-Петербургском региональном центре ТАСС.

В настоящее время театр занимает первый этаж расселенного жилого дома на Рижском проспекте, зрительный зал вмещает всего 55 человек. Несколько лет назад в здании произошел пожар. Новый дом для "Мимигрантов" расположен на улице Союза Печатников, где у театра будут два зрительных зала на 60 мест каждый.

По словам Кобелевой, "в новом здании можно будет делать мастер-классы для зрителей". "Может быть, реализуем идею о терапевтических свойствах пантомимы и сможем помогать детям с аутизмом", - сказала она. Переезд ожидается в течение ближайших двух лет. Реализация этой идеи стала возможной благодаря переходу театра в статус городского и помощь из бюджета Санкт-Петербурга.

Как рассказала начальник отдела исполнительских искусств и развития сферы культуры комитета по культуре Санкт-Петербурга Татьяна Орлова, с этого года театр "Мимиганты" обрел статус городского, став подведомственным комитету по культуре.

"С января 2017 года мы приняли в семью государственных театров этот замечательный коллектив", - сообщила она. Орлова выразила надежду, что дотации города в виде субсидий на деятельность театра, помогут ему привлекать к новым постановкам ярких режиссеров. Среди мастеров, с которыми планирует сотрудничать театр, такие режиссеры, как Кирилл Серебренников и Антон Адасинский.

Премьера в новом сезоне

Как сообщил художественный руководитель коллектива Александр Плющ-Нежинский, 19 августа театр открывает новый сезон. 29-й сезон стартует спектаклем "Школа жен" по пьесе Жана-Батиста Мольера в переводе писателя и поэта Дмитрия Быкова и в постановке Гюзель Фаткуллиной, ставший хитом прошлого сезона. По словам Плющ-Нежинского, перевод Быкова оказался невероятно злободневным, как и само произведение. "Вообще, когда я перечитываю Мольера, у меня ощущение, что он написал это вчера", - признался худрук.

Он рассказал, что в октябре зрителей ждет премьера спектакля "Бегущая по волнам" по произведению Александра Грина. "В репертуаре нашего театра спектакли по произведениям М. Зощенко, А. Аверченко, С. Беккета, О. Генри, Д. Хармса. Сейчас мы решили прикоснуться к творчеству Грина", - сообщил Плющ-Нежинский.

Кобелева рассказала, что репертуар представлен 9 детскими и 6 взрослыми спектаклями. Для большинства из них характерен синтез жанров - пантомимы, драмы, комедии, мюзикла клоун-шоу, спектакля-концерта. "28 лет живет в репертуаре спектакль "Комедия с убийством", за который в 1991 году коллектив получил гран-при первого международного фестиваля клоунов "Золотой клоун" в Москве", - напомнила она.

История театра

Театр "Мимигранты" был основан Александром Плющ- Нежинским в 1989 году, международное признание и "второе рождение" коллектива пришлось на 1991-й, когда театр удостоился гран-при первого международного фестиваля клоунов "Золотой клоун" в Москве. Приз и "отеческое благословение" театр получил из рук Юрия Никулина.

С 2002 года театр становится организатором международного первоапрельского праздника юмора "Смешной фестиваль", который традиционно начинается выстрелом с Петропавловской крепости и разворачивается в общегородской праздник.