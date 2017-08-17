Тактаров сыграет в сериале о российских разведчиках по мотивам истории Сноудена

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российский и американский актер Олег Тактаров сыграет в сериале о разведчиках "Я жив..." по мотивам истории бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена. Съемки начались в четверг, сообщил ТАСС продюсер сериала Сергей Багиров.

По его словам, сериал станет одой профессии российского разведчика и не будет посвящен Сноудену.

"Сама ситуация сбежавшего агента американских спецслужб легла в основу, прямая аналогия рождается со Сноуденом, но наша история не про Сноудена, - подчеркнул Багиров. - Эта история про русского полковника спецслужб, который героически выполняет свой долг". По сюжету, перед самым выходом на пенсию полковнику Георгию Чадаеву предстоит встретить в аэропорту сбежавшего американского агента, он не представляет, чем вся эта история обернется.

"В аэропорту только начинает разворачиваться сюжет, когда оказывается, что американского шпиона собираются убить, потом его вывозят, потом за ним гоняются все службы мира, - поделился Багиров. - Собственно, это такая ода скрытой для глаз профессии русского разведчика".

Продюсер отметил, что создателей телефильма консультируют сотрудники спецслужб. "Мы собрали [истории] действующих спецслужб, у нас очень хорошие консультанты, это некий собирательный образ, но действительно наши службы проворачивали такие операции, и очень достойно. Поэтому [сериал] это дань уважения нашим спецслужбам", - подчеркнул он.

Багиров также сообщил, что съемки ленты будут проходить в Москве, Подмосковье и других локациях. Фильм, по его словам, будет готов в конце 2017 года, покажут его по Первому каналу, производством занимается "Киностудия КИТ".

Тактаров о роли

Исполнитель одной из главных ролей Олег Тактаров в беседе с ТАСС привел аналогии с персонажем Тони в фильме режиссера Люка Бессона "Леон". "Если помните, был такой фильм "Леон", там был такой персонаж актера Дэнни Аейлло (мафиози Тони - прим. ТАСС), вот что-то перекликается", - сказал Тактаров.

По сюжету, контрразведчик Георгий Чадаев собирается перейти на менее опасную работу, однако планам не суждено реализоваться: Чадаев получает задание государственной важности. Ему предстоит спасти Эрнеста Айсдена, бывшего сотрудника западных спецслужб, похитившего сверхсекретные данные, способные скомпрометировать целые державы. Айсден, скрываясь от работодателя, успевает сесть в самолет с транзитной посадкой в Москве, но за ним уже ведется охота. Чадаеву предстоит ввязаться в опасную игру, ставкой в которой становится не только его жизнь.

В ленте также задействованы Сергей Губанов, Один Ланд Байрон, Ольга Лерман, Ольга Тумайкина, Даша Басаргина и другие. Режиссером-постановщиком выступил Анарио Мамедов.