В Калининграде открывается кинофестиваль "Короче"

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Пятый фестиваль короткометражного кино "Короче" начинает работу в Калининграде. Организаторы и члены жюри, опрошенные ТАСС, ожидают, что смотр позволит открыть новые имена, а гости фестиваля по достоинству оценят конкурсную и специальную программу.

На фестиваль, который продлится до 20 августа, в этом году подано рекордное число заявок - свыше 1,6 тыс. из 52 регионов России и 37 стран. В конкурсную программу вошли 38 фильмов, в том числе за первые места поборются картины двух иностранных режиссеров - из США и Украины.

Возглавит жюри продюсер, основатель студии "Профит" Игорь Толстунов. В состав жюри также вошли режиссер Борис Хлебников, актриса Екатерина Климова, актер Петр Федоров, продюсер Вячеслав Муругов, драматург Евгений Гришковец, спортсменка Елена Исинбаева.

"Короткий метр в последнее время стал передовым краем развития кино в еще большей степени, чем раньше, из-за того, что снимать короткометражки теперь можно еще быстрее, проще и дешевле. Поэтому, думаю, скорее всего сюрпризы будут в виде необычных сценарных идей, нового режиссерского видения, неожиданных актерских работ", - заявил ТАСС генеральный директор "СТС Медиа" Муругов, который впервые участвует в фестивале.

Премьера и спецпоказы

В первый день фестиваля состоится премьера фильма Клима Шипенко "Салют-7" с Владимиром Вдовиченковым и Павлом Деревянко в главных ролях.

"Это наш любимый фестиваль, "Короче", очень статусный, он за пять лет набрал большую популярность. Каждый год мы открываем фестиваль какой-то качественной российской картиной, премьерой. На этот раз выбор пал на "Салют-7", - сказал ТАСС продюсер картины Сергей Сельянов.

Фильм о спасении советской орбитальной станции основан на реальных событиях. В феврале 1985 года связь с пустующей уже полгода станцией "Салют-7" прервалась, неконтролируемое движение станции, потеря высоты ставили под угрозу не только жизни людей, но и репутацию советской космонавтики. После трехмесячной подготовки в июне к станции отправился экипаж в составе Владимира Джанибекова и Виктора Савиных на переоборудованном под эти цели космическом корабле "Союз Т-13". Полет к станции "Салют-7" до сих пор остается с технической точки зрения самым сложным в истории мировой космонавтики.

Кроме того, на фестивале состоятся специальные показы фильмов "Ледокол", который представят продюсер Игорь Толстунов и исполнитель главной роли Петр Федоров, и "Аритмия" режиссера Бориса Хлебникова. Эту картину называют одним из претендентов на выдвижение от России на "Оскар".

Фильм "Жги!" в рамках спецпоказа представят продюсер Рубен Дишдишян, режиссер Кирилл Плетнев и исполнительница главной роли Инга Оболдина.

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в качестве продюсера будет презентовать картину "Сергей не один". Также вне конкурсной программы пройдут показы фильмов "8" режиссера Анны Меликян с Ингеборгой Дапкунайте в главной роли и "Время жить, время умирать" Михаила Полякова с Гошей Куценко.

Номинации

Член жюри фестиваля, писатель и драматург Евгений Гришковец, лауреат премий "Золотая маска" и "Антибукер" ждет от фестиваля новых имен.

"Многие талантливые люди стартуют именно в коротком метре. У них есть идея, есть какое-то количество друзей, возможности, но нет денег. Как раз им хватает возможности снять короткометражное кино. Короткометражное кино во многом снять труднее, чем большое кино", - считает Гришковец.

"Художникам свойственно и хочется сделать как можно больше и длиннее, а короткий метр ограничен по возможностям и по времени, поэтому в коротком метре часто сразу видно настоящего художника и потенциального мастера", - полагает он.

В числе участников основной программы режиссер Ким Белов с фильмом "Акадо" (в ролях: Павел Табаков, Евгений Цыганов, Елена Николаева), режиссер Владимир Болгов с картиной "Бывает", в которой снялся Гарик Сукачев. Кроме того, в смотре участвуют киевский режиссер Станислав Капралов с фильмом "Sui Caedere" ("Суицид") о загробной жизни и гость из Лос-Анджелеса Влад Козлов с короткометражкой "Малыш" о бедняке, который переодевшись в костюм Супермена просит туристов в Голливуде дать чаевые за фотографии с ним.

"Короткий метр - это проба пера, это заявка, это демонстрация, возможность продемонстрировать свои художественные и профессиональные возможности какому-то кругу профессионалов и заинтересованных людей", - считает Гришковец.

Секции фестиваля

В рамках фестиваля будет работать секция "Делай Короче". Это фильмы, которые не выдержали 15-минутный формат, прописанный в регламенте фестиваля. Секция "Чистая энергия" представляет фильмы, которые вдохновляют снимать что-то свое и любить жизнь, "Человечность" - фильмы об эмпатии и любви к другим людям, "Темная материя" - о решении всех вопросов при помощи темных алгоритмов.

В блок "Перспективы" вошли фильмы о будущем и будущем кино, а также о том, как снимать так, как еще никто никогда не снимал. Программа "Короче. Панорама" - срез лучших фильмов из самых разных регионов России и зарубежья.

"Бывает такое, что на разных фестивалях члены жюри говорят одно, а зрительный зал говорит другое. И объявляют лауреатов, а зал свистит, топает, не согласен решением жюри. Ситуация с фестивалем "Короче": мнение зрительного зала, как правило, полностью совпадает с мнением жюри. Так что это очень хороший фестиваль", - заключил Гришковец.

Подробную программу фестиваля и информацию о фильмах можно узнать на сайте korochekino.ru.

ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.