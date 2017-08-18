Художник из Петербурга представил на празднике РГО пейзажи, написанные в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Акварельные пейзажи, написанные с натуры в Заполярье, а также документальные фильмы о русских путешественниках и ученых - Федоре Литке, Петре Семенове-Тян-Шанском, Николае Вавилове - составили программу 172-го дня рождения Русского географического общества (РГО), старейшей общественной организации страны. Дата отмечается в пятницу в петербургской штаб-квартире РГО.

"Тематика праздничной программы выбрана таким образом, чтобы рассказать гостям - а вход на мероприятия открыт всем желающим - кем и как создавалось величие Российского государства, как удивительно красива природа России", - пояснил корреспонденту ТАСС вице-президент РГО Кирилл Чистяков.

Выставку работ "На краю земли", которые создавались на Полярном Урале, Ямале, в республиках Карелии и Коми, на Беломорье, представил Александр Сайков, художник и архитектор, председатель правления Союза художников Санкт-Петербурга. Он отметил, что увиденное в Арктике заставило его взяться за кисти после 10-летнего перерыва, связанного с руководством выставочным залом Союза художников. "Думал, так и останусь чиновником от искусства, но съездил один раз в Арктику, увидел необычайное буйство красок тундры при переходе из лета в зиму, бездонное небо... и заболел ею навсегда", - сказал он, отметив, что затем стал ездить на арктические пленэры каждый год.

"Посмотрите - вот эти светлые крапинки на красочном слое оставил дождь", - указывает Сайков на одну из двух самых больших панорамных акварелей, написанных на рулонной бумаге и занимающих по полстены. Еще одну акварель 1х3,5 метра, по словам художника, и вовсе "закончила тундра".

"Когда я работал, пошел дождь, сначала небольшой, потом сильнее. Пришлось просто бросить акварель лицевой стороной вниз на траву, прикрыв сверху пленкой. Дождь продолжался всю ночь, я думал, всю краску смоет. Наутро открываю - а там такая красота, все стало так живо: растения отпечатались, комары, букашки. Исправлять не стал", - отметил художник. Сейчас работа выставляется в Китае.

Смена формата

"Очень хотелось вместить в работу все, что я вижу вокруг", - сказал Сайков. Постепенно даже самые большие российские и европейские форматы бумаги перестали его устраивать, художник начал писать на рулонной акварельной бумаге. Потребовались нестандартные кисти, предназначенные для масляной живописи, также художник использует обычные малярные кисти.

"Для неба использую только акварельные кисти, они позволяют достичь прозрачности", - отметил художник, добавив, что в ход пустил и мастихин - металлическую лопатку, предназначенную для нанесения густой краски на холст при работе масляными красками. Им Сайков создает фактуру камня на первом плане.

Художник рассказывает, что однажды, работая вблизи горы Рай-Из на полярном Урале, они с товарищем решили подойти поближе к водопаду и незаметно для себя взобрались на вершину горы, причем последние 15-20 метров карабкались по почти отвесному склону.

"На вершине мы были поражены открывшейся красотой. Около получаса любовались: нашему взору открылись два почти круглых котлована, которые говорили о вулканическом происхождении горы. Оттуда и вытекал водопад. Было ощущение, что становишься птицей - все под тобой: реки, леса", - вспоминает художник.

С конца августа до середины сентября, при переходе из лета в зиму, меняется колорит тундры. "Она приобретает потрясающее разнообразие цвета, буйство красок: бордовые, лиловые, оранжевые, лимонные, абсолютно необычные цвета", - говорит Сайков, отмечая, что сначала и ему, и другим художникам, с которыми он впервые выехал на арктический пленэр, было очень трудно приспособится к их передаче.

Побывали 200 художников

Большой удачей для художников становится возможность объединиться в экспедиции с геологами, так как у них отлично налажен быт - воинские палатки, печки, холодильники. "В качестве холодильников геологи используют ямы в вечной мерзлоте, а другого и не надо, продукты охлаждаются отлично", - сказал собеседник агентства. У геологов есть и вездеходы - они могут утром, отправляясь на буровые работы, оставить художников в живописном месте, а на обратном пути забрать.

С подачи петербургского художника Николая Сюльгина, помора, для которого Арктика - родной дом, на арктическом пленэре с начала 2000 годов побывал не только Сайков, но и еще около 200 художников из Петербурга и других регионов. Каждый год в петербургском Союзе художников устраивают отчетную выставку "Русский Север", а для организации полярных пленэров создали культурно-просветительский центр "Русский Север, XХ-ХХl век".

Желающих поехать могло бы быть еще больше, но поездка в Арктику сложная, опасная и дорогая. Все необходимое оборудование и материалы для работы, палатки и продовольствие нужно брать с собой - а в случае с Сайковым нужен, например, еще и трехметровый стол.

"Тундра - место безлюдное, помощи просить не у кого. А те, кого встречаешь, не охотно идут на контакт, там принято строго соблюдать границы своей территории", - заключил художник.