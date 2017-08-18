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МХТ им. Чехова простился с Кирой Головко

Культура
18 августа, 16:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Актрису похоронили в пятницу на Троекуровском кладбище в Москве

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Кира Головко

Кира Головко

© Людмила Пахомова/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Художественный театр (МХТ) им. Чехова проводил в пятницу в последний путь свою старейшую актрису, народную артистку РСФСР Киру Головко. Она скончалась на 16 августа в Москве на 99-м году жизни, из которых почти восемь десятилетий посвятила Московскому Художественному театру.

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Биография народной артистки РСФСР Киры Головко

Прощание с актрисой состоялось в Портретном фойе МХТ. Несмотря на то, что сезон в театре еще не открыт и труппа находится в отпуске, траурная церемония была многолюдной. Проститься с актрисой и педагогом пришли ее коллеги, друзья, ученики.

Гражданскую панихиду открыл один из учеников Головко, ректор Школы-студии МХАТ, заместитель художественного руководителя МХТ им. Чехова Игорь Золотовицкий. "Спасибо вам, Кира Николаевна, за ваши уроки, за то, что вы учили нас не только профессии, но и быть людьми", - сказал он. Затем к микрофону вышел народный артист РФ, актер Малого театра Вячеслав Езепов, который напомнил о том, что учился у Головко почти 60 лет назад. "Это был первый курс, который набрала Кира Николаевна", - уточнил актер.

Благодарные ученики и коллеги

В ходе траурной церемонии многие известные мхатовцы вспомнили о партнерстве на сцене с Кирой Головко.

"Я получила роль Ольги в чеховских "Трех сестрах" от Киры Николаевны, которая блистательно выступала в этом образе, - рассказала народная артистка РФ Ирина Мирошниченко. - Потом были и другие роли, переданные мне Кирой Николаевной, если можно так выразиться, по наследству. А в спектакле "Татуированная роза" мы были партнершами".

"Кира Николаевна Головко была великой актрисой, на шаг от Станиславского, она достойно прожила свою жизнь", - добавила Мирошниченко.

Народная артистка РФ Наталья Тенякова вспомнила, что Киру Головко любили режиссеры. "К примеру, Кирилл Серебренников специально для Головко поставил в МХТ спектакль "Лес", - отметила Тенякова.

Похороны актрисы состоялись на Троекуровском кладбище Москвы.

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Головко, Кира Николаевна
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