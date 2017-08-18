Путин пообещал оказать помощь в реновации галереи Айвазовского в Феодосии

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал помочь картинной галерее Ивана Айвазовского в Феодосии с ремонтом.

На встрече главы государства с учеными и общественными деятелями Севастополя директор музея Татьяна Гайдук предложила сделать изучение жизни и творчества Айвазовского одной из тем работы Русского географического общества. Путин согласился с этой идеей, отметив, что "здесь есть чем заняться по линии РГО".

Затем Путин стал детально расспрашивать Гайдук о состоянии музея. Она рассказала, что он давно не реставрировался, не имеет необходимого профессионального оборудования для хранения картин. Президент попросил присутствовавшего премьер-министра Дмитрия Медведева заняться этой темой, пошутив об отсутствии на встрече министра культуры РФ. "Человек знал, что будут темы культуры обсуждаться, вовремя ретировался", - с улыбкой заметил президент.

"Я попрошу вас подготовить свои пожелания, что мы могли бы сделать. Мы к вам пришлем специалистов, которые вместе с вами оценили бы размер беды, посмотрели бы, что в какие сроки можно сделать", - обратился Путин к Гайдук. "Нужно сделать план приведения музея в состояние, достойное имени Айвазовского. Нужно посмотреть объем работ, объем финансирования и сроки, в которые можно сделать эти работы", - добавил он.