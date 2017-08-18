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Медведев продлил срок полномочий Урина на посту гендиректора Большого театра на пять лет

Культура
18 августа, 20:38 UTC+3 МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Урин был назначен на эту должность в июле 2013 года

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым продлил срок полномочий Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра на пять лет. Документ опубликован на сайте правительства.

"Назначить Урина Владимира Георгиевича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Большой театр России" сроком на пять лет", - говорится в распоряжении.

Урин был назначен генеральным директором Большого театра в июле 2013 года. В феврале этого года президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Минкультуры о продлении контракта с Уриным.

Министр культуры Владимир Мединский ранее отмечал, что Урин в СССР был одним из самых молодых директоров театров, а его работу во главе ГАБТ он охарактеризовал как успешную, указав на отличные как творческие, так и экономические показатели.

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Персоны
Урин, Владимир Георгиевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия
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