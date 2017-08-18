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Глава Роспатента обсудил с Маруани проблемы авторского права в РФ

Культура
18 августа, 21:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

По словам адвоката Игоря Трунова, с Ивлиевым также обсуждены действия правоохранительных органов, их поведение признано некорректным при задержании музыканта и защитника в ноябре 2016 года

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев встретился в Москве с лидером французской музыкальной группы Space Дидье Маруани для обсуждения вопросов, связанных с авторскими правами в России. Об этом ТАСС в пятницу сообщил адвокат Игорь Трунов, также принимавший участие в обсуждении.

"Ивлиев встретился с нами, а также с представителями Российского авторского общества. На встрече обсуждались проблемы защиты интеллектуальной собственности, а также создание условий для их решения", - сказал он.

По словам Трунова, с главой Роспатента также обсуждены действия правоохранительных органов, их поведение признано некорректным по отношению к западному музыканту и российскому адвокату при задержании их в ноябре 2016 года. "Ивлиев считает, что полицейские действовали необоснованно и некорректно. Он также выразил уверенность, что полиция не должна вмешиваться в гражданско-правовые споры", - заключил адвокат. Маруани и Трунов были задержаны полицейскими вечером 29 ноября 2016 года в отделении Сбербанка в центре Москвы, где они собирались встретиться с Филиппом Киркоровым для подписания мирового соглашения по иску о нарушении им авторских прав при исполнении песни "Жестокая любовь".

28 ноября прошлого года Трунов заявил, что сторонам удалось договориться в досудебном порядке. По его словам, Киркоров признал претензии Маруани и даже согласился выплатить компенсацию. Однако адвокат российского певца Александр Добровинский это опроверг, заявив, что никаких договоренностей не было, а с Маруани от имени Киркорова разговаривали пранкеры.

В конце декабря 2016 года следователь отказал Киркорову в возбуждении против Маруани и Трунова уголовного дела о вымогательстве.

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Персоны
Маруани, Дидье Киркоров, Филипп Бедросович
Темы
Конфликт Филиппа Киркорова и Дидье Маруани
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