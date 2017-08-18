Кинофестиваль "Короче" открылся в Калининграде минутой молчания в память о Вере Глаголевой

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Пятый фестиваль короткометражного кино "Короче" открылся в пятницу в Калининграде минутой молчания в память о народной артистке России Вере Глаголевой, ушедшей из жизни в среду.

"Она настоящий боец. Она была очень хрупкой. Давайте помолчим в память о ней", - сказал президент фестиваля, продюсер Сергей Сельянов.

Вера Глаголева - актриса театра и кино, режиссер и сценарист. Широкая известность пришла к ней в 1986 году, после выхода на экраны картины Виталия Мельникова "Выйти замуж за капитана". Всего Глаголева исполнила роли почти в 50 кино- и телевизионных фильмах.

Прощание с Верой Глаголевой состоится в субботу в Москве.

О фестивале

На фестиваль, который продлится до 20 августа, в этом году подали рекордные более 1,6 тыс. заявок из 52 регионов России и 37 стран.

В конкурсную программу вошли 38 фильмов. За первые места поборются, в частности, картины режиссеров из США и Украины.

Возглавил жюри продюсер, основатель студии "Профит" Игорь Толстунов. В число судей также вошли режиссер Борис Хлебников, актриса Екатерина Климова, актер Петр Федоров, продюсер Вячеслав Муругов, драматург Евгений Гришковец, спортсменка Елена Исинбаева.