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Путин и Медведев высказались за активное восстановление объектов сферы культуры в Крыму

Культура
18 августа, 22:13 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 18, августа. /ТАСС

Президент РФ отметил, что с учетом недофинансирования сферы культуры в Крыму в предыдущие годы сейчас "за год, два и даже за три многие вещи не сделать"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент РФ Владимир Путин отметили необходимость более энергичного восстановления учреждений сферы культуры в Севастополе и Крыму. Речь об этом шла на их встрече с учеными и общественными деятелями Севастополя.

"Мы прекрасно понимаем, что Крым и Севастополь в течение десятилетий недополучали финансирование, по сути находились вне финансового поля", - отметил Медведев, завершая встречу. "Наша задача сейчас состоит в том, чтобы все-таки преимущественное внимание уделять восстановлению объектов культуры Севастополя и Крыма в целом, чтобы подтянуть их до общероссийского уровня", - отметил он. "Такое поручение Владимир Владимирович Путин подпишет, а правительство, естественно, постарается его в полном объеме исполнить", - сказал премьер.

Медведев отметил, что "бюджет - штука сложная, у правительства всегда денег не очень много". "Но с учетом исторических решений о воссоединении Крыма с Россией и в рамках поручений президента, а также по результатам сегодняшней встречи мы постараемся пройтись по всем позициям, которые были отмечены, чтобы насытить эти программы [по поддержке Крыма и Севастополя] реальным финансированием", - сказал премьер. Кроме того, по его словам, значительные средства запланированы и в рамках программы "Культура России".

В свою очередь Путин поблагодарил участников встречи за многолетнюю плодотворную работу по своим направлениям. Он признал, что с учетом недофинансирования сферы культуры в Крыму в предыдущие годы сейчас "за год, два и даже за три многие вещи не сделать". "Но мы с вами - а вы каждый на своем месте тоже несете свою ответственность - обязательно это сделаем", - выразил уверенность президент.

Путин добавил, что решение многих проблем, затронутых на сегодняшней встрече, - "это все вещи длительного цикла, но их нужно обязательно делать и делать нужно сегодня". "Это потихоньку делается, но хотелось бы большими темпами, только бы нам не повредить качество того, что мы делаем", - призвал он. "Но не менее важна и духовная составляющая вашей работы, а это вам удается наилучшим образом", - заключил президент.

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