В Москве простятся с Верой Глаголевой

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с народной артисткой России Верой Глаголевой, скончавшейся 16 августа на 62-м году жизни, пройдет в субботу в Москве.

"Церемония прощания состоится 19 августа в Центральном доме кинематографистов, в 11 часов утра по адресу: Васильевская, 13", - сказал ТАСС заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев.

Представитель московской мэрии сообщил ТАСС, что похороны актрисы состоятся на Троекуровском кладбище.

Вера Глаголева скончалась в Германии, в клинике под Баден-Баденом. Ранее СМИ сообщали, что актриса боролась с тяжелым заболеванием, однако сама Глаголева эту информацию опровергала.