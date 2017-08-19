В Москве открывается 20-й Международный фестиваль "Джаз в саду "Эрмитаж"

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Международный фестиваль "Джаз в саду "Эрмитаж" открывается в субботу в Москве. Он будет юбилейным, 20-м, сообщил ТАСС основатель и арт-директор фестиваля Михаил Грин.

"Так как это юбилейный, 20-й фестиваль, я постарался вытянуть людей, которые мне понравились в предыдущие годы", - рассказал Грин. В нем примут участие музыканты из США, Австрии и России, в том числе молодые российские исполнители. "Обязательно надо показывать молодых талантливых российских музыкантов - нашу смену", - подчеркнул арт-директор.

Участниками "Джаза в саду "Эрмитаж" станут, в частности, саксофонист Лу Табакин, певица Шарон Кларк, вокалистка и одна из известнейших в мире джаза женщин-трубачей Михаэла Рабич, гитарист Роберт Павлик. Россию представят Большой джазовый оркестр под руководством Петра Востокова, семейный ансамбль саксофонистов-виртуозов братьев Бриль, Ансамбль классического джаза, петербургский трубач Иван Васильев, вокалистка Анастасия Лютова и другие.

Гостей ждут интерактивные площадки, где можно будет научиться танцевать джаз-модерн и линди-хоп, рисовать кофейными зернами, а также познакомиться с аудио-кинетической технологией TouchMe, которая позволяет регулировать тональность, обработку и громкость звучания музыкального инструмента силой касания. Для детей будет работать анимационная программа "Сделано в Картонии", где юные любители джаза смогут смастерить музыкальные инструменты из пластика и картона.

Фестиваль "Джаз в саду "Эрмитаж" проходит ежегодно с 1998 года в середине августа. В первом приняли участие только городские группы, со второго фестиваля организаторы стали приглашать иностранных музыкантов. Всего на "Джазе в саду "Эрмитаж" побывали более 120 тыс. человек. Благодаря поддержке департамента культуры Москвы последние годы посетить фестиваль можно бесплатно.