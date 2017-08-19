В Липецкой области пройдет фестиваль "Один день в усадьбе Семенова-Тянь-Шанского"

ТАСС, 19 августа. Фестиваль "Один день в усадьбе Семенова-Тянь-Шанского" открывается в субботу в селе Рязанка Чаплыгинского района Липецкой области. Ожидается, что в этом году в нем примут участие более 1,5 тыс. туристов, сообщила ТАСС руководитель отдела культуры Чаплыгинского района Елена Тимофеева.

"На фестивале, который пройдет в субботу в усадьбе Семенова-Тянь-Шанского, рассчитываем принять более 1,5 тыс. туристов. Заявлено порядка 300 участников на разные площадки - русского романса, фольклорных ансамблей, мастер-классов по чайным традициям Китая и Киргизии, где бывал путешественник, а также по приготовлению варенья, рецепты которого любили в семье Семенова-Тянь-Шанского", - сказала Тимофеева.

"Будем варить сливовое варенье с горьким шоколадом и еще яблочное с корицей, имбирем, гвоздикой, цедрой", - рассказала, в свою очередь, директор Чаплыгинского центра туризма Валентина Повалука, добавив, что можно приготовить варенье еще из кизила и барбариса, саженцы которых из своих экспедиций привозил Семенов-Тянь-Шанский.

В деревне Рязанка Липецкой области 1997 году был открыт историко-природный музей-заповедник Петра Семенова-Тянь-Шанского. В 12 залах расположена экспозиция, рассказывающая об истории усадьбы и рода Семеновых-Тян-Шанских. Фестиваль в музее-заповеднике проводится с 2011 года, ежегодно он принимает порядка 1 тыс. туристов.

Петр Семенов-Тян-Шанский (1827-1914) - русский географ, ботаник, государственный и общественный деятель, уроженец деревни Рязанка Чаплыгинского района Липецкой области. Был вице-председателем Императорского Русского географического общества и президентом Русского энтомологического общества, собрал, систематизировал, описал и передал в дар Петербургскому Зоологическому музею энтомологическую коллекцию из 700 тыс. экземпляров, организовал первую перепись населения России в 1897 году. В честь ученого названы около 100 новых форм растений и животных, ряд географических объектов в Средней и Центральной Азии, на Кавказе, Аляске и Шпицбергене.