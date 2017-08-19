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Фестиваль оперной музыки впервые откроется в горном парке "Рускеала" в Карелии

Культура
19 августа, 0:52 UTC+3 ПЕТРОРЗАВОДСК ПЕТРОРЗАВОДСК 19, августа. /ТАСС

Гости мероприятия услышат произведения Россини, Моцарта, Пуччини, Верди, сообщила заместитель министра культуры Республики Карелия Анна Томчик

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ПЕТРОРЗАВОДСК, 19 августа. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль на открытом воздухе Ruskeala Symphony впервые откроется в субботу в горном парке "Рускеала" в Карелии. Гости услышат шедевры итальянской музыки, сообщила ТАСС заместитель министра культуры республики Анна Томчик.

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"По инициативе врио главы Карелии Артура Олеговича Парфенчикова 19 августа в "Рускеале" состоится первый фестиваль оперной музыки под открытым небом Ruskeala Symphony. С 19:00 мск в Итальянском карьере горного парка начнут звучать арии и симфонические антракты из итальянских опер, а также неаполитанские песни. Программа будет состоять из двух отделений, ее продолжительность с 20-минутным антрактом составит 120 минут", - сказала Томчик.

По ее словам, перед зрителями выступят баритон Большого театра Николай Ефремов, "золотой тенор" Евгений Южин, финалист Всероссийского открытого конкурса "Синяя Птица" Тимур Сланов из Владикавказа, а также звезды Музыкального театра Карелии - сопрано Анастасия Аверина и бас Вадим Мокин. На фестивале прозвучат произведения Россини, Моцарта, Пуччини, Верди. Для зрителей оборудуют 250 сидячих мест, остальные будут слушать музыку стоя, как это обычно бывает на таких мероприятиях, уточнила она.

"Фестиваль уникален своим местом проведения, потому что впервые в Карелии на открытом воздухе проводится фестиваль оперной музыки. Во время выступления артистов мраморные стены Итальянского карьера и сам центральный карьер горного парка будут подсвечиваться. Завершится концертная программа праздничным фейерверком", - отметила замминистра.

"Для некоторых Карелия это озера, леса, охота, рыбалка, но и есть высокое искусство, которое мы готовы предложить искушенным любителям музыки", - добавил владелец горного парка Александр Артемьев.

Горный парк "Рускеала" - единственный комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Добытый здесь мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора в Санкт-Петербурге. В 2016 году горный парк, который является самым популярным местом у туристов, посетили 300 тыс. человек.

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