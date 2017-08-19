Наследники Василия Аксёнова подадут иски против мэрии Казани из-за "Аксёнов-феста"

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Правообладатели наследия писателя Василия Аксёнова намерены обратиться в суд с тремя исками против исполкома Казани в связи с проведением литературно-музыкального фестиваля "Аксёнов-фест". Об этом ТАСС сообщил представитель одного из правообладателей Александр Змеул.

"Планируется подача в суд исков против управления культуры Казани, которое на протяжении нескольких лет проводило тендеры на проведение "Аксёнов-феста". В одном мы будем просить признать использование имени Василия Павловича незаконным согласно статье 1267 ГК РФ (охрана авторства). Также будет подан иск против подведомственных площадок, которые незаконно, то есть без согласия правообладателей, ставили спектакли. И еще один иск в связи с изданием произведений Аксёнова на татарском языке", - рассказал он.

Как отметил Змеул, сумма требований во всех трех исках будет символической - 1 рубль. "Наша цель - не наказать кого-либо, а доказать право наследников, они же правообладатели на принятие решений в рамках "Аксёнов-феста", который в нынешнем виде, на наш взгляд, мало имеет отношения к Аксёнову", - пояснил он. Правообладателями наследия Аксёнова являются его сын Алексей Аксёнов и сестра его вдовы - Ирина Змеул, интересы которой представляет Александр Змеул.

При этом, как подчеркнул собеседник агентства, наследники готовы к досудебному урегулированию спора, если будет заключено соглашение между правообладателями и исполкомом Казани по поводу использования образа и имени Аксёнова в этом фестивале. Они также настаивают на формировании попечительского совета фестиваля с участием правообладателей.

Литературно-музыкальный фестиваль "Аксёнов-фест" откроется в субботу и продлится до 23 августа. В этом году он пройдет в 11-й раз. "Друзья и коллеги писателя, музыканты, режиссеры, художники проведут свои творческие вечера и встречи, где поделятся как своими творческими планами, так и собственными взглядами на художественное наследие Аксёнова. Среди гостей фестиваля - поэты и писатели", - отмечают в пресс-службе управления культуры Казани.

Комментарием исполкома Казани ТАСС пока не располагает.