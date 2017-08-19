Мэрия Казани не видит нарушений авторского права в организации "Аксёнов-феста"

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Исполком Казани не допускал никаких нарушений авторского права при организации музыкально-литературного фестиваля "Аксёнов-фест", сообщил журналистам начальник управления культуры Казани Азат Абзалов.

Ранее наследники писателя Василия Аксёнова заявили о намерении подать несколько исков против мэрии Казани, связанных организацией и проведением "Аксёнов-феста".

"У Аксёнова прекрасные произведения, я считаю, что они "переросли" просто авторское право, они принадлежат нашей стране, всему миру. Это ни для кого не секрет, что его произведения читаются во всех странах мира. Никто не забывает авторское право, его надо выполнять, мы работаем в рамках закона, никаких проблем с этим нет. Наш фестиваль действительно открыт, и мы приглашаем всех", - сказал Абзалов.

По словам члена попечительского совета фестиваля Александра Кабакова, права на фестиваль принадлежат его создателям. "Программу фестиваля составляли мы, а он (представитель наследников Аксенова - прим. ТАСС) предъявляет права. Правообладатель получает права лишь на тексты", - отметил он.

Еще один член попечительского совета Ирина Барметова добавила, что создание этого фестиваля - это абсолютный акт гражданского общества.

"Мы не регистрировали никаких организаций, для государства - мы граждане, которые проявляют свою активность. Второе - Аксёнов категорически был против, чтобы фестиваль был посвящен исключительно ему, он хотел, чтобы фестиваль был в развитии, привлекал как можно больше разных писателей и художников, молодых писателей. Здесь не говорится о наследстве Аксенова, речь идет о наследии, на наследство мы не претендуем, но работаем с наследием", - объяснила она.

Требования наследников

Как сообщал ТАСС, правообладатели наследия писателя Василия Аксёнова намерены обратиться в суд с тремя исками против исполкома Казани в связи с проведением литературно-музыкального фестиваля "Аксёнов-фест". В одном они будут просить признать использование имени Аксёнова на фестивале незаконным, согласно ст. 1267 ГК (Гражданского кодекса) РФ (охрана авторства).

Также будет подан иск против подведомственных площадок, которые незаконно, то есть без согласия правообладателей, ставили спектакли, еще один иск в связи с изданием произведений Аксенова на татарском языке. Об этом рассказал ранее ТАСС представитель одного из правообладателей Александр Змеул.

Он отметил, что сумма требований во всех трех исках будет символической - 1 рубль. Наследники добиваются заключения соглашения между правообладателями и исполкомом Казани по поводу использования образа и имени Аксёнова в этом фестивале. Они также настаивают на формировании попечительского совета фестиваля с участием правообладателей.

Правообладателями наследия Василия Аксёнова являются его сын Алексей Аксёнов и сестра его вдовы - Ирина Змеул, интересы которой представляет Александр Змеул.

Литературно-музыкальный фестиваль "Аксёнов-фест" открылся в субботу и продлится до 23 августа. В 2017 году он пройдет в 11-й раз. "Друзья и коллеги писателя, музыканты, режиссеры, художники проведут свои творческие вечера и встречи, где поделятся как своими творческими планами, так и собственными взглядами на художественное наследие Аксёнова. Среди гостей фестиваля - поэты и писатели", - отмечают в пресс-службе управления культуры Казани.