Рэйф Файнс выразил благодарность Вере Глаголевой за вдохновение

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Режиссер и актер Рэйф Файнс, снимавшийся в картине

Веры Глаголевой "Две женщины", благодарен ей за вдохновение и радость.

Об этом он написал в письме, которое зачитали на церемонии прощания с Глаголевой в Доме кино.

Файнс сыграл Ракитина в фильме 2014 года по пьесе Ивана Тургенева "Месяц в деревне". Картина не вышла в широкий прокат, однако была показана на фестивалях "Окно в Европу", "Меридианы Тихого" и Казанского международного кинофестиваля.

Рэйф Файнс признался, что не может поверить в смерть Веры Глаголевой, которая скончалась в среду на 62-м году жизни.

"Я лелею в своем сердце воспоминания о нашей совместной работе", - отметил актер в своем письме, обращаясь к Глаголевой.

"Думаю, ты была бы рада, что вчера я начал съемки новой картины, - продолжил Файнс. - Я надеялся присылать тебе фотографии со съемочной площадки. Спасибо, моя дорогая Вера, за вдохновение, радость, что ты мне подарила".

В свою очередь актер Александр Балуев, который также снимался в фильме "Две женщины", сказал со сцены, что Глаголева называла его своим талисманом.

"Я обижался на это слово, но теперь горд, что имел счастье с ней работать, спорить, находить общие решения, - признался Балуев. - Совсем недавно мы обсуждали планы, хотели поехать с фильмом "Две женщины" на фестиваль в Испанию".