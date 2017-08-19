Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рэйф Файнс выразил благодарность Вере Глаголевой за вдохновение

Культура
19 августа, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

Режиссер и актер отметил, что "лелеет в своем сердце воспоминания" о совместной работе над фильмом "Две женщины"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Режиссер и актер Рэйф Файнс, снимавшийся в картине

Смотрите также
Вера Глаголева перед премьерой своего фильма "Две женщины", 2015 год

Роли, которыми запомнилась Вера Глаголева

Веры Глаголевой "Две женщины", благодарен ей за вдохновение и радость.

Об этом он написал в письме, которое зачитали на церемонии прощания с Глаголевой в Доме кино.

Файнс сыграл Ракитина в фильме 2014 года по пьесе Ивана Тургенева "Месяц в деревне". Картина не вышла в широкий прокат, однако была показана на фестивалях "Окно в Европу", "Меридианы Тихого" и Казанского международного кинофестиваля.

Рэйф Файнс признался, что не может поверить в смерть Веры Глаголевой, которая скончалась в среду на 62-м году жизни.

"Я лелею в своем сердце воспоминания о нашей совместной работе", - отметил актер в своем письме, обращаясь к Глаголевой.

Смотрите также

Биография Веры Глаголевой

"Думаю, ты была бы рада, что вчера я начал съемки новой картины, - продолжил Файнс. - Я надеялся присылать тебе фотографии со съемочной площадки. Спасибо, моя дорогая Вера, за вдохновение, радость, что ты мне подарила".

В свою очередь актер Александр Балуев, который также снимался в фильме "Две женщины", сказал со сцены, что Глаголева называла его своим талисманом.

"Я обижался на это слово, но теперь горд, что имел счастье с ней работать, спорить, находить общие решения, - признался Балуев. - Совсем недавно мы обсуждали планы, хотели поехать с фильмом "Две женщины" на фестиваль в Испанию".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Умерла Вера Глаголева
Персоны
Глаголева, Вера Витальевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
5
В Москве простились с Верой Глаголевой
18
Кот Матроскин, Обломов и Людовик XIII: Олегу Табакову 82 года
6
Фестиваль "Кукушка" в Выборге: финская и русская музыка, народные костюмы, игры, промыслы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса
2
В Москве простились с Верой Глаголевой
3
Телеканал Life прекратил вещание
4
Почти девять тысяч человек остаются без света в Крыму
5
В парламенте Израиля назвали недопустимыми политические игры вокруг памяти жертв Холокоста
6
Финская полиция задержала пять марокканцев по делу о нападении в Турку
7
Неизвестный напал с ножом на прохожих в центре Сургута
Темы дня
Новости партнеров
Реклама