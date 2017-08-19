Рэйф Файнс выразил благодарность Вере Глаголевой за вдохновение

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Режиссер и актер Рэйф Файнс, снимавшийся в картине
Веры Глаголевой "Две женщины", благодарен ей за вдохновение и радость.
Об этом он написал в письме, которое зачитали на церемонии прощания с Глаголевой в Доме кино.
Файнс сыграл Ракитина в фильме 2014 года по пьесе Ивана Тургенева "Месяц в деревне". Картина не вышла в широкий прокат, однако была показана на фестивалях "Окно в Европу", "Меридианы Тихого" и Казанского международного кинофестиваля.
Рэйф Файнс признался, что не может поверить в смерть Веры Глаголевой, которая скончалась в среду на 62-м году жизни.
"Я лелею в своем сердце воспоминания о нашей совместной работе", - отметил актер в своем письме, обращаясь к Глаголевой.
"Думаю, ты была бы рада, что вчера я начал съемки новой картины, - продолжил Файнс. - Я надеялся присылать тебе фотографии со съемочной площадки. Спасибо, моя дорогая Вера, за вдохновение, радость, что ты мне подарила".
В свою очередь актер Александр Балуев, который также снимался в фильме "Две женщины", сказал со сцены, что Глаголева называла его своим талисманом.
"Я обижался на это слово, но теперь горд, что имел счастье с ней работать, спорить, находить общие решения, - признался Балуев. - Совсем недавно мы обсуждали планы, хотели поехать с фильмом "Две женщины" на фестиваль в Испанию".