Продюсер фильмов Глаголевой намерена закончить ее последнюю картину

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Продюсер фильмов Веры Глаголевой Наталья Иванова пообещала сделать все, чтобы последняя картина актрисы и режиссера была завершена. Об этом она сказала на гражданской панихиде, которая проходит в Доме кино.

"Эта сцена в Доме кино была ее любимой, мы каждую свою картину представляли здесь зрителям и всегда очень волновались, как пройдет показ. Был полный зал, были аплодисменты, - отметила продюсер. - К сожалению, Вера не доделала свой последний фильм, она сделала его на 90%. В июне завершилась часть съемок, но нам еще предстоит все самим закончить".

По словам Натальи Ивановой, несколько недель назад они с Верой Глаголевой обсуждали предстоящую киноэкспедицию в Казахстан.

"Я даже не могла представить, какой стойкостью обладала Вера, она так срежиссировали свой уход, для всех это было полной неожиданностью ", - сказала продюсер.

Она также добавила, что мечтой Глаголевой было поставить одноактный балет "Две женщины" (в 2014 году актриса поставила одноименный фильм по пьесе Ивана Тургенева "Месяц в деревне"). "Мы даже написали либретто, если это случится, это будет посвящено нашей Вере", - сказала продюсер.

Алексей Учитель о Глаголевой

"Когда я сидел сейчас в зале и смотрел на замечательную фотографию Веры, думал о том, что более удивительного сочетания в человека всего прекрасного и внешне, и внутренне, я давно не встречал", - сказал со сцены режиссер Алексей Учитель.

Он добавил, что был не только коллегой Глаголевой, но и ее другом.

"Но между коллегами всегда существует холодок, - продолжил Учитель. - Однако я более искреннего человека не встречал, она была очень естественна - на экране и в жизни. Когда с ней поговоришь - становилось хорошо. Я еще не представлю, что завтра мы не встретимся, что это светлое чувство не придет ко мне снова".

Режиссер добавил, что Веру Глаголеву любили все - зрители и коллеги, "у нее не могло быть врагов, людей, которые ей завидовали". По словам Учителя, "редко бывает, когда красивая женщина переходит в режиссуру, но это говорит о твердости характера".

"Всем очень больно"

Актриса Марина Могилевская на прощании сказала, что потеряла настоящего друга.

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"Я благодарна Вере за то, что она учила любить семью, жизнь, профессию, - призналась актриса. - Она все время куда-то неслась - смотреть, помогать, что-то читать. Очень важно говорить друг другу то, что мы чувствуем, потому что все случается внезапно".

Могилевская добавила, что ровно шесть лет назад родила дочь Машу, но из-за суеверий ничего не готовила к рождению ребенка. "Когда я пришла домой, детская комната была фантастическая, все это сделала Вера, - рассказала актриса. - Разве я думала, что через шесть лет я буду с ней прощаться? Все тебя помнят, все тебя любят, всем очень больно".