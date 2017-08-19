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Продюсер фильмов Глаголевой намерена закончить ее последнюю картину

Культура
19 августа, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

Наталья Иванова сообщила, что последняя картина Глаголевой завершена на 90%

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Продюсер фильмов Веры Глаголевой Наталья Иванова пообещала сделать все, чтобы последняя картина актрисы и режиссера была завершена. Об этом она сказала на гражданской панихиде, которая проходит в Доме кино.

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Роли, которыми запомнилась Вера Глаголева

"Эта сцена в Доме кино была ее любимой, мы каждую свою картину представляли здесь зрителям и всегда очень волновались, как пройдет показ. Был полный зал, были аплодисменты, - отметила продюсер. - К сожалению, Вера не доделала свой последний фильм, она сделала его на 90%. В июне завершилась часть съемок, но нам еще предстоит все самим закончить".

По словам Натальи Ивановой, несколько недель назад они с Верой Глаголевой обсуждали предстоящую киноэкспедицию в Казахстан.

"Я даже не могла представить, какой стойкостью обладала Вера, она так срежиссировали свой уход, для всех это было полной неожиданностью ", - сказала продюсер.

Она также добавила, что мечтой Глаголевой было поставить одноактный балет "Две женщины" (в 2014 году актриса поставила одноименный фильм по пьесе Ивана Тургенева "Месяц в деревне"). "Мы даже написали либретто, если это случится, это будет посвящено нашей Вере", - сказала продюсер.

Алексей Учитель о Глаголевой

"Когда я сидел сейчас в зале и смотрел на замечательную фотографию Веры, думал о том, что более удивительного сочетания в человека всего прекрасного и внешне, и внутренне, я давно не встречал", - сказал со сцены режиссер Алексей Учитель.

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Он добавил, что был не только коллегой Глаголевой, но и ее другом.

"Но между коллегами всегда существует холодок, - продолжил Учитель. - Однако я более искреннего человека не встречал, она была очень естественна - на экране и в жизни. Когда с ней поговоришь - становилось хорошо. Я еще не представлю, что завтра мы не встретимся, что это светлое чувство не придет ко мне снова".

Режиссер добавил, что Веру Глаголеву любили все - зрители и коллеги, "у нее не могло быть врагов, людей, которые ей завидовали". По словам Учителя, "редко бывает, когда красивая женщина переходит в режиссуру, но это говорит о твердости характера".

"Всем очень больно"

Актриса Марина Могилевская на прощании сказала, что потеряла настоящего друга.

Галерея
12 фото

Биография Веры Глаголевой

"Я благодарна Вере за то, что она учила любить семью, жизнь, профессию, - призналась актриса. - Она все время куда-то неслась - смотреть, помогать, что-то читать. Очень важно говорить друг другу то, что мы чувствуем, потому что все случается внезапно".

Могилевская добавила, что ровно шесть лет назад родила дочь Машу, но из-за суеверий ничего не готовила к рождению ребенка. "Когда я пришла домой, детская комната была фантастическая, все это сделала Вера, - рассказала актриса. - Разве я думала, что через шесть лет я буду с ней прощаться? Все тебя помнят, все тебя любят, всем очень больно".

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