Вдовиченков рассказал, что самым сложным на съемках "Салют - 7" было физическое напряжение

КАЛИНИНГРАД, 19 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Ефимова/. Самым сложным в работе над фильмом о спасении советской орбитальной станции "Салют - 7" было вынести физическое напряжение и передать искренние чувства героя - космонавта, которого "уже списали", рассказал в интервью ТАСС исполнитель одной из главных ролей, заслуженный артист РФ Владимир Вдовиченков.

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Премьера фильма "Салют - 7" прошла накануне поздно вечером на фестивале короткометражного кино "Короче" в Калининграде.

"Самое сложное - съемки, которые длились несколько месяцев. Это огромное физическое напряжение. Рабочий день составлял 12 часов, и 90% съемочного периода занимали "вывешивания" в так называемой невесомости. Законы гравитации обмануть невозможно, человек не может физически лететь сам вверх, поэтому невесомость мы создавали зрительно", - рассказал актер.

По его словам, в специальном ангаре были выстроены декорации, повторяющие космический корабль "Союз Т - 13", а перед съемками в Звездном городке Вдовиченкову пришлось пройти медкомиссию как настоящему космонавту.

"Я думал, это шутка, не в космос ведь нас отправят. А в итоге отправили… Условная невесомость создавалась в специальном самолете Ил - 76 в Звездном городке. Это был перепад с 10 тыс. м до 6 тыс. за 40 секунд. Так и готовят космонавтов. Это было нужно для того чтобы понимать, как физиологически человек себя чувствует в невесомости", - рассказал Вдовиченков.

Он отметил, что старался искренне показать всю сложность работы космонавтов и те душевные переживания, которые связаны с вопросами верности семье или карьере. "Мне бы хотелось, чтобы наши космонавты, посмотрев картину, сказали: "какие мы, оказывается, крутые парни". А ведь они те, в честь кого в нашей стране называли и называют детей. Эти люди - настоящие герои", - сказал актер.

О фильме

Картина продюсера Сергея Сельянова основана на реальных событиях - истории полета к переставшей отвечать на сигналы советской орбитальной станции "Салют - 7". В феврале 1985 года стало ясно, что на станции, уже полгода работающей без людей, произошла какая-то авария. Некотролируемое вращение 20-тонного "Салюта - 7", его снижение, создавали угрозу для жителей Земли.

Случившееся также рассматривалось как удар по имиджу советской космонавтики в условиях острой конкуренции с США. Спасать станцию отправились космонавт Владимир Джанибеков и бортинженер Виктор Савиных.

В картине режиссера Клима Шипенко реальные трудности экипажа космического корабля "Союз Т - 13" помножены натрое.

Герои Владимира Вдовиченкова и Павла Деревянко не только проводят сложнейшую в истории мировой космонавтики стыковку с движущимся объектом, но и выявляют причины неполадок, борются сначала с потопом, потом с пожаром, решают этически сложную проблему дефицита кислорода, которого хватит только на одного из них. А в это время на Земле любят и ждут "жены" - актрисы Мария Миронова и Любовь Аксенова.

В фильме также снимались Александр Самойленко, Виталий Хаев, Игорь Угольников, Оксана Фандера. Всероссийская премьера фильма состоится в октябре, к 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли.