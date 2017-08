Умер британский шоумен Брюс Форсайт

ЛОНДОН, 19 августа. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Британский шоумен Брюс Форсайт, имя которого в 2012 году было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как ведущего с самой длительной карьерой на ТВ в мировой истории, скончался в возрасте 89 лет. Об этом в пятницу сообщил его менеджер Иэн Уилсон.

По его словам, сэр Брюс "тихо умер в своем доме в окружении своей жены Вилнелии и всех его детей".

Брюс Форсайт был самым высокооплачиваемым ведущим британского телевидения и самым узнаваемым лицом телеэкрана.

Карьера Форсайта на телевидении длилась 76 лет. Впервые Форсайт появился на телеэкранах в 1939 году в шоу Come and Be Televised, а последний раз - в 2015-м в программе Strictly Children in Need Special. На BBC, ITV и Четвертом национальном телеканале он вел такие программы, как Bruce Forsyte Show, The Generation Game, Play Your Cards Right, The Price Is Right, You Bet! и Strictly Come Dancing.

Соболезнования в связи со смертью Форсайта выразила премьер-министр страны Тереза Мэй. "Как и миллионы других людей, в течение многих лет я наблюдала, как сэр Брюс танцевал, пел, шутил и смеялся. Его будет очень не хватать", - написала она в своем микроблоге в Twitter.

