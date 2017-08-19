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Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище

Культура
19 августа, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

Прощание с актрисой прошло в субботу днем в Москве в Доме кино

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Народная артистка РФ, актриса и режиссер Вера Глаголева похоронена в субботу на Троекуровском кладбище. Как сообщила ТАСС продюсер фильмов Глаголевой Наталья Иванова, согласно воле семьи, на последнюю траурную церемонию пускали только самых близких.

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Поклонники творчества Глаголевой, скончавшейся в среду в Германии на 62-м году жизни, смогли проститься с ней в субботу днем в московском Доме кино. На Васильевской улице выстроились две большие очереди: одна у служебного входа, через который могли пройти друзья и коллеги актрисы, вторая (для всех остальных) - у центрального входа.

С Глаголевой пришли проститься Иосиф Кобзон, Вера Васильева, Станислав Говорухин, Алексей Учитель, Татьяна Друбич, Валентина Теличкина, Татьяна Конюхова, Юлий Гусман, Александр Балуев.

Письмо с соболезнованиями прислал британский актер Рэйф Файнс, который в 2014 году сыграл в фильме Глаголевой "Две женщины". "Дорогая Вера, я пишу тебе это письмо, зная, что больше никогда не увижу и не услышу тебя, - говорится в послании. - Спасибо, моя дорогая Вера, за то вдохновение, за радость, что ты мне подарила. Я буду улыбаться, вспоминая тебя, потому что ты делала то, что любила делать".

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Умерла Вера Глаголева
Персоны
Кобзон, Иосиф Давыдович Учитель, Алексей Ефимович Глаголева, Вера Витальевна Васильева, Вера Кузьминична Конюхова, Татьяна Георгиевна Говорухин, Станислав Сергеевич
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