Минкультуры окажет финансовую поддержку фильму Сергея Саркисова "На Париж"

ТАСС, 19 августа. Министерство культуры РФ окажет финансовую поддержку режиссерскому дебюту известного бизнесмена Сергея Саркисова - фильму о советских воинах-победителях "На Париж". Об этом сам режиссер в субботу рассказал в беседе с ТАСС во время съемок одной из ключевых сцен картины в Доме приемов МИД РФ на Спиридоновке.

"Бюджет фильма составляет 180 млн рублей, финансовую поддержку фильму окажет Министерство культуры, - сообщил он. - Наш проект был одобрен экспертным советом ведомства по результатам питчинга в конце июня".

Как сообщают авторы, фильм расскажет историю танкистов, плечом к плечу прошедших войну и решивших отпраздновать Победу в Париже. Друзья, выдержавшие страшный путь войны, доходят до самого Берлина и берут курс на новую жизнь. Лента основана на реальных событиях, рассказанных Героем Советского Союза Александром Милюковым.

"Основная идея, пожалуй, в том, что ужасы войны не сломили главных героев, не лишили их тяги к приключениям и к прекрасному, - рассказал Саркисов. - Этот фильм о настоящих мужчинах, о победителях, и, конечно же, о любви и дружбе".

Смешение жанров

"В шутку жанр фильма я определяю как роуд-мюзикл, - сказал Саркисов. - На самом деле здесь на лицо смешение жанров - есть и комедия, и драма, роуд-муви и, конечно же, военно-исторический жанр". Он также заметил, что сам исполнит небольшую эпизодическую роль - немецкого генерала.

По словам актера Евгения Стычкина, сыгравшего одного из танкистов, в ленте нет бытового изображения войны, к которому все привыкли. "Это, скорее, размышление о том счастье и эйфории Победы, которые все участники процесса испытали", - сказал журналистам актер.

Главные роли также исполняют, в частности, такие звезды российского кино, как Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Федор Добронравов, Максим Важов, Михаил Ефремов, Игорь Золотовицкий, Торнике Квитатиани, Алина Ланина.

В разработке сценария приняли участие Станислав Говорухин, Сергей Ашкенази и Сергей Саркисов. Выход картины в прокат планируется приурочить к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Премьера запланирована на 9 мая.