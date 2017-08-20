Кончаловский отметит 80-летие в Италии и сразу приступит к съемкам фильма

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Народный артист РСФСР, российский и американский режиссер, дважды удостоенный премии "Серебряный лев" Венецианского кинофестиваля, сценарист Андрей Кончаловский в воскресенье отмечает свое 80-летие.

"Праздновать буду в Италии вместе с семьей, узким кругом, а потом, в 20-х числах августа, здесь же, в Италии, приступлю к съемкам нового фильма", - сказал он ТАСС.

Речь идет о российско-итальянской картине "Монстр" про Микеланджело. Действие фильма происходит в XVI веке. Имя исполнителя главной роли пока не называется, известно лишь, что Микеланджело сыграет итальянец. Действие ленты в основном будет разворачиваться на мраморных карьерах Италии, где Микеланджело брал материал для своих произведений. Ранее также сообщалось, что в фильме поучаствует Якоб Диль, снимавшийся в "Рае" Кончаловского.

Спецпроекты к юбилею

Как сообщили ТАСС в продюсерском центре режиссера, 20 августа на Первом канале выйдет фильм об Андрее Кончаловском, где, в частности, можно будет увидеть первые кадры со съемочной площадки фильма "Монстр". После этой ленты Первый канал покажет фильм о картине "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына".

Кроме того, добавили в центре, начиная с 21 августа на странице режиссера в Facebook стартует проект "История одной фотографии". "Это небольшие видео, в которых коллеги и друзья Андрея Сергеевича рассказывают истории связанные с фотографией, запечатлевшей их и Андрея Сергеевича, или проектом, на котором она была сделана, - пояснили в продюсерском центре. - Мы планируем выкладывать эти истории один раз в неделю - у нас уже готово пять роликов, и мы продолжаем съемки".

Также в честь юбилея планируется акция #80вопросовкончаловскому - каждый желающий сможет задать вопрос режиссеру в Facebook, "ВКонтакте" или Instagram, поставив хэштег #80вопросовкончаловскому. "Все вопросы мы соберем на специальной странице сайта konchalovsky.ru и выставим на голосование, - пояснили в центре. - На 80 вопросов, собравших наибольшее число голосов, Андрей Сергеевич ответит во время интернет-трансляции со съемочной площадки фильма "Монстр".

Кроме того, отметили в центре, Кончаловский завел собственный Instagram, где, в частности, обещает выкладывать эксклюзивные фотографии со съемок.

Ретроспективы фильмов

В продюсерском центре Кончаловского напомнили, что в этом году режиссер отмечает не только свое 80-летие, но и 55-летие творческой деятельности. "В течение года в различных городах и регионах России проходят мероприятия, посвященные этому событию, - рассказали в центре. - В частности, 19-21 августа пройдет ретроспектива фильмов режиссера в сети кинотеатров МОСНО в Москве, 2-8 сентября - ретроспектива на Уральском фестивале российского кино, 5-11 сентября - на Казанском международном кинофестивале".

Кроме того, ретроспективы кинолент Кончаловского организуют на Международном кинофестивале стран АТР " Меридианы Тихого", в Иркутске и Иркутской области.

Фильмография Кончаловского

Сын писателя и поэта, автора текстов гимнов СССР и России Сергея Михалкова, брат режиссера Никиты Михалкова, Андрей Сергеевич также сумел реализовать себя во многих сферах деятельности. Кончаловский работал на "Мосфильме" и в Голливуде, делал театральные и оперные постановки на сцене многих стран, писал сценарии и книги, снимал для телевидения.

Всего на счету Кончаловского более 20 картин, среди которых "Романс о влюбленных", "История Аси Клячиной", "Дворянское гнездо", "Курочка Ряба", "Дядя Ваня", "Поезд-беглец", "Танго и Кэш", "Возлюбленные Марии", "Дом дураков", "Одиссей", "Глянец" и "Щелкунчик". Во многих его последних театральных и кинопроектах главную роль играет супруга Кончаловского - актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, творческую династию Михалковых-Кончаловских продолжает его сын - режиссер Егор Кончаловский.