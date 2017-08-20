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Медведев поздравил с юбилеем актера и режиссера Бориса Токарева

Культура
20 августа, 10:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, августа. /ТАСС

По словам главы правительства, Токареву удается успешно сочетать творческую и общественную деятельность

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МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 70-летием актера и кинорежиссера Бориса Токарева, отметив, что он сыграл в картинах, ставших знаковыми для кинематографа страны. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Замечательный актер, вы сыграли в фильмах, которые стали знаковыми для нашего кинематографа и очень дорогими для многих людей. Ваших благородных, мужественных, честных и целеустремленных героев не просто искренне любят, с ними сверяют свои поступки представители разных поколений", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что Токарев проявил себя ярко и в режиссуре. "Ваши картины "Ангел мой", "Нас венчали не в церкви" обрели большую популярность, были отмечены многими престижными наградами и любовью зрителей", - подчеркнул премьер.

По словам Медведева, Токареву удается успешно сочетать творческую и общественную деятельность.

Заслуженный артист РСФСР и заслуженный деятель искусств России Борис Токарев родился 20 августа 1947 года в селе Кисилёво Калужской области. На счету актера - роли в кинофильмах "Князь Игорь" (1969), "Горячий снег" (1972), а также в мини-сериале "Два капитана" (1976). Среди его режиссерских работ числятся картины "Нас венчали не в церкви" (1982), "Площадь Восстания" (1985) и "Отшельник" (1992).

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