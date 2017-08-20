Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин и Медведев поздравили Кончаловского с юбилеем

Культура
20 августа, 11:22 дата обновления: 20 августа, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, августа. /ТАСС

Глава государства отметил, что режиссерские и сценарные работы Кончаловского отличаются "тонким психологизмом и необычайно острым ощущением эпохи"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Кончаловский

Андрей Кончаловский

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем кинорежиссера, сценариста, продюсера и актера Андрея Кончаловского, отметив его бесконечный талант и увлеченность. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

Смотрите также
Андрей Кончаловский

От "Мальчика и голубя" до "Рая": что Андрей Кончаловский снял к своим 80

"Человек бесконечно талантливый и увлеченный, вы блестяще реализовали свой творческий потенциал, достигли подлинных вершин мастерства", - говорится в телеграмме.

Президент также отметил, что режиссерские и сценарные работы Кончаловского, "отличающиеся тонким психологизмом и необычайно острым ощущением эпохи, всегда становятся большим событием в мировом искусстве".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также поздравил кинорежиссера с юбилеем, назвав его человеком большой творческой энергии и истинной интеллигентности. Поздравление размещено в воскресенье на сайте правительства.

"Вы - человек большой творческой энергии и истинной интеллигентности, органичный в самых разных своих проявлениях - как режиссер, сценарист и продюсер, актер и писатель", - говорится в телеграмме.

Интервью

Андрей Кончаловский

Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество

Перейти в раздел Интервью

В поздравлении Медведев, в частности, отметил абсолютное владение Кончаловским искусством интерпретации и его способность экспериментировать. "Вы как-то сказали, что режиссерская профессия - это прежде всего искусство интерпретации. Абсолютное владение этим искусством, способность экспериментировать и при этом сохранять свой уникальный авторский почерк помогают вам более полувека с успехом работать в самых разных жанрах и формах, писать книги и сценарии, создавать уникальные исторические ленты и музыкальные мелодрамы, документальные циклы, оригинальные театральные и оперные постановки", - подчеркнул Медведев.

Премьер также отметил, что работы Кончаловского являются "разными, как сама жизнь" и всегда становятся заметным событием в культуре.

Андрей Кончаловский родился 20 августа 1937 года в Москве в семье писателя и поэта Сергея Михалкова и писательницы Натальи Кончаловской. Всего на счету Кончаловского более 20 картин, среди которых "Романс о влюбленных", "История Аси Клячиной", "Дворянское гнездо", "Курочка Ряба", "Дядя Ваня", "Поезд-беглец", "Танго и Кэш", "Возлюбленные Марии", "Дом дураков", "Одиссей", "Глянец" и "Щелкунчик". Фильмы, снятые Кончаловским, неоднократно отмечались различными премиями и наградами. Во многих его последних театральных и кинопроектах главную роль играет супруга Кончаловского - актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, творческую династию Михалковых-Кончаловских продолжает его сын - режиссер Егор Кончаловский.

Смотрите также

Лукашенко: деятельность Кончаловского укрепляет культурные связи Белоруссии и России

Кончаловский отметит 80-летие в Италии и сразу приступит к съемкам фильма

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кончаловский, Егор Андреевич Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
18
Кот Матроскин, Обломов и Людовик XIII: Олегу Табакову 82 года
6
Фестиваль "Кукушка" в Выборге: финская и русская музыка, народные костюмы, игры, промыслы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"
2
СК возбудил дело по факту убийства семьи бизнесмена под Белгородом
3
В Хабаровске в ходе драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу
4
В ГИБДД сообщили о пострадавших при наезде на пешеходов в Петербурге
5
Глоток детства: в прокат вышел "Телохранитель киллера"
6
Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса
7
Ликсутов: четыре крупных парка небходимо закатать в асфальт, чтобы Москва поехала свободно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама