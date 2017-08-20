Путин и Медведев поздравили Кончаловского с юбилеем

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МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем кинорежиссера, сценариста, продюсера и актера Андрея Кончаловского, отметив его бесконечный талант и увлеченность. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.
"Человек бесконечно талантливый и увлеченный, вы блестяще реализовали свой творческий потенциал, достигли подлинных вершин мастерства", - говорится в телеграмме.
Президент также отметил, что режиссерские и сценарные работы Кончаловского, "отличающиеся тонким психологизмом и необычайно острым ощущением эпохи, всегда становятся большим событием в мировом искусстве".
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также поздравил кинорежиссера с юбилеем, назвав его человеком большой творческой энергии и истинной интеллигентности. Поздравление размещено в воскресенье на сайте правительства.
"Вы - человек большой творческой энергии и истинной интеллигентности, органичный в самых разных своих проявлениях - как режиссер, сценарист и продюсер, актер и писатель", - говорится в телеграмме.
В поздравлении Медведев, в частности, отметил абсолютное владение Кончаловским искусством интерпретации и его способность экспериментировать. "Вы как-то сказали, что режиссерская профессия - это прежде всего искусство интерпретации. Абсолютное владение этим искусством, способность экспериментировать и при этом сохранять свой уникальный авторский почерк помогают вам более полувека с успехом работать в самых разных жанрах и формах, писать книги и сценарии, создавать уникальные исторические ленты и музыкальные мелодрамы, документальные циклы, оригинальные театральные и оперные постановки", - подчеркнул Медведев.
Премьер также отметил, что работы Кончаловского являются "разными, как сама жизнь" и всегда становятся заметным событием в культуре.
Андрей Кончаловский родился 20 августа 1937 года в Москве в семье писателя и поэта Сергея Михалкова и писательницы Натальи Кончаловской. Всего на счету Кончаловского более 20 картин, среди которых "Романс о влюбленных", "История Аси Клячиной", "Дворянское гнездо", "Курочка Ряба", "Дядя Ваня", "Поезд-беглец", "Танго и Кэш", "Возлюбленные Марии", "Дом дураков", "Одиссей", "Глянец" и "Щелкунчик". Фильмы, снятые Кончаловским, неоднократно отмечались различными премиями и наградами. Во многих его последних театральных и кинопроектах главную роль играет супруга Кончаловского - актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, творческую династию Михалковых-Кончаловских продолжает его сын - режиссер Егор Кончаловский.