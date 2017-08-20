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Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей

Культура
20 августа, 12:03 UTC+3 ПЕТРОРЗАВОДСК ПЕТРОРЗАВОДСК 20, августа. /ТАСС

Гости услышали отрывки из итальянских опер в исполнении финалиста конкурса "Синяя птица", певцов Музыкального театра Карелии и баритона Большого театра

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© Пресс-служба правительства Карелии
© Пресс-служба правительства Карелии
© Пресс-служба правительства Карелии
Дирижер Анатолий Рыбалко
Дирижер Анатолий Рыбалко
Дирижер Анатолий Рыбалко
© Пресс-служба правительства Карелии
© Пресс-служба правительства Карелии
© Пресс-служба правительства Карелии
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© Пресс-служба правительства Карелии
© Пресс-служба правительства Карелии
© Пресс-служба правительства Карелии
Дирижер Анатолий Рыбалко
© Пресс-служба правительства Карелии
© Пресс-служба правительства Карелии
© Пресс-служба правительства Карелии

ПЕТРОРЗАВОДСК, 20 августа. /ТАСС/. Первый музыкальный фестиваль на открытом воздухе Ruskeala Symphony собрал в карельском горном парке "Рускеала" 2,7 тыс. зрителей, сообщил в воскресенье ТАСС министр культуры республики Алексей Лесонен.

"Завершившийся поздним вечером 19 августа фестиваль Ruskeala Symphony собрал 2,7 тыс. гостей. По их отзывам, все прошло замечательно. Такое большое число посетителей для первого фестиваля говорит о том, что такого рода продуктов не хватает аудитории. Зрители хотят увидеть что-то необычное. Кроме этого, выступающие солисты - настоящие звезды", - сказал Алексей Лесонен.

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Мраморные лабиринты карельских подземелий

На фестивале, местом проведения которого стал Итальянский карьер горного парка, в сопровождении симфонического оркестра карельской филармонии выступили баритон Большого театра Николай Ефремов, "золотой тенор" Евгений Южин, финалист Всероссийского открытого конкурса "Синяя Птица" Тимур Сланов из Владикавказа, а также певцы Музыкального театра Карелии - сопрано Анастасия Аверина и бас Вадим Мокин. В программу вошла популярная итальянская классика - арии и симфонические антракты из опер Россини, Доницетти, Масканьи, Пуччини, Верди и других композиторов, а также известные неаполитанские песни. Неустойчивая карельская погода, по словам министра, благоприятствовала проведению мероприятия.

Завершился фестиваль Ruskeala Symphony красочным фейерверком.

По словам Лесонена, фестиваль планируется сделать ежегодным и есть идея в 2018 году провести его на озере в мраморном каньене горного парка. 11 августа министр культуры России Владимир Мединский сказал журналистам в Петрозаводске, что в следующем году Ruskeala Symphony получит федеральную поддержку.

Горный парк "Рускеала" - единственный комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Его главной достопримечательностью является мраморный каньон. Добытый здесь мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора в Санкт-Петербурге. В 2016 году горный парк, который является самым популярным местом у туристов, посетили 300 тыс. человек.

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