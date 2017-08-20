"РОСИЗО" восстановит шесть объектов в РФ с привлечением средств частных инвесторов

САРАТОВ, 20 августа. /ТАСС/. Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО" планирует восстановление шести исторических объектов на территории России, которые затем станут художественными и музейными галереями. Об этом рассказал ТАСС директор "РОСИЗО" Сергей Перов в ходе посещения такого объекта в Саратове, открытие которого состоялось в рамках творческого фестиваля "Хвалынские этюды".

"В перспективе восстановление шести объектов по всей России. Кроме складов Рейнеке в Саратове, это фабрика-кухня в Самаре (здание, построенное в 1932 году, представляет собой серп и молот - прим. ТАСС), склады Горохова в Томске, здание во Владикавказе и других городах", - сказал Перов, добавив, что все объекты, включая и те, которые "РОСИЗО" планирует строить "с нуля", включая государственный центр современного искусства в Москве, будут созданы на принципах ГЧП (государственно-частного партнерства).

Склады Рейнеке - несколько зданий в центре Саратова, построенные в конце XIX века крупным мукомольным предприятием "Торговый дом братьев Рейнеке". В 1930 году помещения были переданы Военному ведомству, затем склады несколько десятилетий стояли заброшенными. В 2016 году помещения были переданы "РОСИЗО".

"Склады являются объектом культурного наследия, мы работаем по привлечению средств не только из регионального бюджета, но и средств инвесторов. Не дожидаясь работ по реконструкции и реставрации, мы начинаем обживать пространство - во дворе появились инсталляции и арт-объекты, созданные художниками со всей России. Сегодня впервые после десятилетий пока склады были заброшены жители могут прийти и ознакомиться с планами того, что здесь будет", - пояснил Перов.

Он заявил, что в помещении складов планируется создание передового центра галерейной работы. "Тут будет представлено современное искусство, большая образовательная программа, кафе, небольшие магазины местных художников. Пока точной сметы работ нет, ориентировочно на восстановление зданий потребуется около 1 млрд рублей", - заявил Перов.

"Хвалынские этюды"

Открытие арт-теста пространства складов состоялось в рамках фестиваля художников "Хвалынские этюды", который проходит на родине саратовца Петрова-Водкина. 50 художников до 30 лет отправились в Хвалынск, где они неделю будут общаться, заниматься творчеством, посещать семинары и места, связанные с Петровым-Водкиным.

"Я знаю очень хорошо художественную культуру, саратовских художников Кузнецова, Петрова-Водкина. На фестивале я ожидаю увидеть много красивых мест, ведь, судя по работам Петрова-Водкина, в Хвалынске есть что-то такое, чего нет в других городах. Надеюсь это поможет мне в дальнейшем развиваться творчески, профессионально", - рассказала ТАСС старший преподаватель рисунка в Суриковском институте Москвы Ксения Воронова.

Фестиваль "Хвалынские этюды" пройдет в 2017 году в регионе во второй раз с 20 по 26 августа. Всего ожидается участие около 50 мастеров живописи из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Чувашии, Пермского края, Марий Эл, Самарской области, Башкортостана. В рамках фестиваля состоится костюмированный велопробег, выставка картин и праздничный концерт. Инициатором его проведения является спикер Госдумы Вячеслав Володин.