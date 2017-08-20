Путин поддержал идею фильма о математике Перельмане

БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею съемки художественного фильма о выдающемся отечественном математике Григории Перельмане. При этом он подчеркнул, что важно заручиться в данном вопросе поддержкой самого ученого.

О проекте художественной картины про Перельмана на встрече главы государства с участниками Всероссийского образовательного форума "Таврида" рассказал режиссер Андрей Григорьев из Екатеринбурга, уточнив, что он уже встречался по этому поводу с будущим героем фильма. "Большая удача для Вас [встретиться с Перельманом], я могу сказать. Насколько я понимаю, он такой затворнический образ жизни ведет", - заметил президент.

Режиссер попросил у Путина написать рекомендательное письмо Министерству культуры в поддержку реализации данного проекта. Президент спросил, что по поводу будущего фильма думает сам Перельман, и получил ответ, что тот не возражает. "Самое главное, чтобы он поддержал. Вы правы абсолютно, я полностью Вас поддерживаю, но все-таки у него разрешение надо спросить", - заключил Путин. На просьбу посетить премьеру картины в 2019 году президент заявил, что постарается это сделать.

Получив из рук режиссера печатные материалы к проекту фильма, Путин поинтересовался, почему Перельман в них назван "самым удачливым" математиком. "Он самый талантливый, наверное, гениальный... Удачливый - это что такое? Он [разве] что-нибудь нашел? Он же не за грибами ходил", - с улыбкой покритиковал авторов президент.