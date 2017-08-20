Путин обещал подумать о мерах продвижения молодых российских композиторов

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БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Власти РФ рассмотрят вопрос о возможных мерах поддержки исполнения в филармониях и других учреждениях произведений молодых отечественных композиторов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского образовательного форума "Таврида".
Один из участников беседы - правнук и тезка известного композитора Тихона Хренникова - отметил, что многие работы начинающих музыкантов не доходят до сцены, и предложил ввести квоты для театров и филармоний на исполнение таких произведений. "Я не знаю насчет квот, вы знаете, что здесь есть "засада" определенная - забюрокрачивание творческого процесса", - ответил на это президент.
При этом он согласился с самой постановкой вопроса. "Я не готов сказать сейчас о механизмах [продвижения произведений молодых авторов], но я разделяю вашу озабоченность, связанную с тем, что это нужно сделать. Давайте подумаем, и если вы прикинете еще какие-то конкретные предложения, то постараемся их реализовать. Но я и сам подумаю, и попрошу коллег в правительстве и в Минкульте тоже подумать об этом", - заключил Путин.
Собеседник президента поблагодарил главу государства за неоднократное исполнение одного из произведений Тихона Хренникова - "Московские окна". "Я не считаю, что это называется исполнением. Тук-тук-тук", - смеясь, прокомментировал Владимир Путин, изобразив свою игру на пианино. "Но спасибо Вам большое за такое доброжелательное отношение к моему музыкальному творчеству", - добавил президент.