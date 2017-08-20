Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин обещал подумать о мерах продвижения молодых российских композиторов

Культура
20 августа, 20:11 UTC+3 БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/ 20, августа. /ТАСС

Президент согласился с участником форума "Таврида", что пока продвижению таких музыкальных произведений мешает "забюрокрачивание творческого процесса"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Власти РФ рассмотрят вопрос о возможных мерах поддержки исполнения в филармониях и других учреждениях произведений молодых отечественных композиторов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского образовательного форума "Таврида".

Смотрите также
Вторая смена форума "Таврида" была посвящена изобразительным искусствам

Строить жизнь, как искусство: чему учат на молодежном форуме "Таврида"

Один из участников беседы - правнук и тезка известного композитора Тихона Хренникова - отметил, что многие работы начинающих музыкантов не доходят до сцены, и предложил ввести квоты для театров и филармоний на исполнение таких произведений. "Я не знаю насчет квот, вы знаете, что здесь есть "засада" определенная - забюрокрачивание творческого процесса", - ответил на это президент.

При этом он согласился с самой постановкой вопроса. "Я не готов сказать сейчас о механизмах [продвижения произведений молодых авторов], но я разделяю вашу озабоченность, связанную с тем, что это нужно сделать. Давайте подумаем, и если вы прикинете еще какие-то конкретные предложения, то постараемся их реализовать. Но я и сам подумаю, и попрошу коллег в правительстве и в Минкульте тоже подумать об этом", - заключил Путин.

Собеседник президента поблагодарил главу государства за неоднократное исполнение одного из произведений Тихона Хренникова - "Московские окна". "Я не считаю, что это называется исполнением. Тук-тук-тук", - смеясь, прокомментировал Владимир Путин, изобразив свою игру на пианино. "Но спасибо Вам большое за такое доброжелательное отношение к моему музыкальному творчеству", - добавил президент.

Смотрите также

Путин считает главным в своей работе порядочность и любовь к тем, ради кого он трудится

Путин поддержал идею грантовой поддержки образования для режиссеров

Путин поддержал идею возобновления системы заказов для молодых художников

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
18
Кот Матроскин, Обломов и Людовик XIII: Олегу Табакову 82 года
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму
2
В Хабаровске в ходе драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу
3
Трехлетнего мальчика насмерть засыпало песком в Волгоградской области
4
Ликсутов: четыре крупных парка небходимо закатать в асфальт, чтобы Москва поехала свободно
5
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"
6
Глоток детства: в прокат вышел "Телохранитель киллера"
7
Погиб советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской
Темы дня
Новости партнеров
Реклама