Путин заявил, что идею объявления Года музыки в России необходимо обдумать

Международный фестиваль фейерверков в Москве. ВидеотрансляцияОбщество 20 августа, 21:02
Сербский баскетболист Теодосич пропустит чемпионат ЕвропыСпорт 20 августа, 20:56
Путин призвал минимизировать влияние государства на фильтрацию информационного контентаОбщество 20 августа, 20:33
Путин признался, что "не заморачивается" о стиле одежды, но старается выглядеть элегантноОбщество 20 августа, 20:04
Калитвинцев: "Динамо" не удовлетворено ничьей с "Уфой" в матче чемпионата РоссииСпорт 20 августа, 20:00
Семак: "Уфа" имела моменты после пропущенного гола и могла победить "Динамо"Спорт 20 августа, 19:59
Путин считает главным в своей работе порядочность и любовь к тем, ради кого он трудитсяПолитика 20 августа, 19:57
"Челси" победил "Тоттенхэм" в матче чемпионата АнглииСпорт 20 августа, 19:55
Гунько: Кутепов получил необходимую игровую практику в ФНЛ, это важно для "Спартака"Спорт 20 августа, 19:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что подумает насчет объявления Года музыки в России. С такой инициативой выступила одна из участниц встречи главы государства с участниками Всероссийского образовательного форума "Таврида".
"Что касается Года музыки - это замечательный вид творчества, такой универсальный, и он такой волшебный совершенно и очень важный, нам есть чем гордиться здесь, что показать, если мы подойдем к этому Году музыки. Но все-таки объявление года чего-то по всей стране требует дополнительной проработки, такого общественного обсуждения", сказал президент.
Он поблагодарил участников форума за подсказанную идею и добавил, что проведение Года музыки в России могло бы дать возможность людям, занимающимся этим видом искусства, дополнительный стимул и условия для развития.