Путин заявил, что идею объявления Года музыки в России необходимо обдумать

БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что подумает насчет объявления Года музыки в России. С такой инициативой выступила одна из участниц встречи главы государства с участниками Всероссийского образовательного форума "Таврида".

"Что касается Года музыки - это замечательный вид творчества, такой универсальный, и он такой волшебный совершенно и очень важный, нам есть чем гордиться здесь, что показать, если мы подойдем к этому Году музыки. Но все-таки объявление года чего-то по всей стране требует дополнительной проработки, такого общественного обсуждения", сказал президент.

Он поблагодарил участников форума за подсказанную идею и добавил, что проведение Года музыки в России могло бы дать возможность людям, занимающимся этим видом искусства, дополнительный стимул и условия для развития.