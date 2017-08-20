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Умер американский комик Джерри Льюис

Культура
20 августа, 21:48 дата обновления: 20 августа, 22:24 UTC+3 ТАСС

Актеру был 91 год

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Актер, комик и режиссер Джерри Льюис

Актер, комик и режиссер Джерри Льюис

© Rich Fury/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Известный американский актер, комик и режиссер Джерри Льюис скончался в США на 92-м году жизни. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении семьи актера.

"Легендарный артист развлекательного жанра Джерри Льюис сегодня в результате естественных причин мирно ушел из жизни в возрасте 91 года в своем доме в окружении членов семьи", - отмечается в сообщении. Комик проживал в Лас-Вегасе (штат Невада).

Льюис был известен своими юмористическими номерами, с которыми он выступал на американском радио и телевидении. Популярность пришла к нему в конце 1940-х годов благодаря совместным комедийным работам с другим артистом - Дином Мартином.

Среди работ Льюиса на большом экране - роли в фильмах "Аризонская мечта" (Arizona Dream, 1993) Эмира Кустурицы и "Король комедии" (The King of Comedy, 1982) Мартина Скорсезе. Актер являлся лауреатом множества наград, в том числе специальной премии Emmy и почетного "Оскара".

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