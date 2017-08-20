Путин посетил джазовый фестиваль в Коктебеле

КОКТЕБЕЛЬ /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вечером в воскресенье посетил международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму.

Глава государства вышел на сцену перед исполнением одной из композиций. Его представили публике как большого любителя музыки и "прежде всего президента России".

Владимир Путин поприветствовал собравшихся и поблагодарил организаторов фестиваля, отметив, что за 15 лет существования на нем выступило порядка полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов. "Музыка - такой язык, который не требует перевода и объединяет людей", - сказал президент, после чего спустился в зал слушать выступления музыкантов.