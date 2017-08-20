Путин посетил джазовый фестиваль в Коктебеле

Гранквист: сборная России способна выйти из группы на ЧМ-2018Спорт 21 августа, 0:02
Два мяча Неймара помогли ПСЖ разгромить "Тулузу" в матче чемпионата ФранцииСпорт 20 августа, 23:56
"Интер" разгромил "Фиорентину" в матче чемпионата ИталииСпорт 20 августа, 23:47
Базаревич: физическое состояние российских баскетболистов перед ЧЕ улучшитсяСпорт 20 августа, 23:33
Капитан "Краснодара" Гранквист: Смолов вполне амбициозен для переезда в топ-лигу ЕвропыСпорт 20 августа, 23:12
"Барселона" победила "Бетис" в матче первого тура чемпионата ИспанииСпорт 20 августа, 23:10
В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверковОбщество 20 августа, 22:42
Футболист Рауш, вызванный в сборную России, получил травму в матче бундеслигиСпорт 20 августа, 22:41
Путин в Крыму обсудил с участниками "Тавриды" помощь творческой молодежи и цензуруОбщество 20 августа, 22:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КОКТЕБЕЛЬ /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вечером в воскресенье посетил международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму.
Глава государства вышел на сцену перед исполнением одной из композиций. Его представили публике как большого любителя музыки и "прежде всего президента России".
Владимир Путин поприветствовал собравшихся и поблагодарил организаторов фестиваля, отметив, что за 15 лет существования на нем выступило порядка полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов. "Музыка - такой язык, который не требует перевода и объединяет людей", - сказал президент, после чего спустился в зал слушать выступления музыкантов.