Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Disney разрабатывает проект нового фильма во вселенной "Звездных войн"

Культура
21 августа, 8:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

По данным журнала The Hollywood Reporter, новая серия будет посвящена одному из ключевых персонажей цикла - джедаю Оби-Вану Кеноби

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Компания Disney намерена выпустить новый фильм, который станет частью популярной киносаги "Звездные войны" (Star Wars). Картина пока находится в стадии разработки, и даже приблизительная дата ее возможного выхода неизвестна.

По данным журнала The Hollywood Reporter, новая серия будет посвящена одному из ключевых персонажей цикла - джедаю Оби-Вану Кеноби. Он являлся одним из главных героев в нескольких предыдущих частях саги. В вышедшем в 1977 году первом фильме "Звездных войн" его роль исполнял британский актер Алек Гиннесс (1914-2000), за что был номинирован на "Оскар". С 1999 по 2005 годы данного персонажа играл шотландец Юэн Макгрегор.

Как сообщает The Hollywood Reporter, пока неизвестно, кто сыграет Оби-Вана Кеноби в новой части. У проекта пока даже нет сценария. Однако, по сведениям журнала, Disney ведет переговоры с известным британским режиссером Стивеном Долдри, который может быть назначен режиссером картины.

Эпическая сага режиссера Джорджа Лукаса "Звездные войны" стала одним из самых популярных явлений мирового кинематографа и собрала вокруг себя миллионы фанатов по всему миру. Первый фильм, вышедший на экраны в 1977 году, при бюджете в размере $11 млн заработал в мировом прокате $775,4 млн, надолго обеспечив себе культовый статус.

Оригинальная трилогия Лукаса завершилась в 1983 году. Только в конце 1990-х годов создатель "Звездных войн" решился на перезапуск известной франшизы, сняв трилогию приквелов. В 2012 году компания Лукаса Lucasfilm была приобретена одной из крупнейших мировых киностудий Disney, что обеспечило очередной перезапуск саги. Так, в 2015 году на экраны вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: The Force Awakens) режиссера Джея Джея Абрамса, которому удалось собрать по всему миру более $2 млрд.

В прошлом году в прокат вышла картина "Изгой-один. Звездные войны. Истории" (Rogue One: A Star Wars Story), которая расширила популярную вселенную. В этом декабре ожидается релиз новой части под названием "Звездные войны: Последние джедаи" (Star Wars: The Last Jedi).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские силовики попытались прорвать линию обороны ДНР рядом с Донецком
2
ВКС РФ ликвидировали свыше 200 боевиков ИГ, направлявшихся к Дейр-эз-Зору
3
CBS: Трамп объявит об отправке в Афганистан 4 тыс. военнослужащих
4
Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном
5
CNN: более 10 дипломатов США и членов их семей подверглись "акустическим атакам" на Кубе
6
Источник: в Хабаровске задержан подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу
7
В Хабаровске в ходе драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама