Disney разрабатывает проект нового фильма во вселенной "Звездных войн"

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Компания Disney намерена выпустить новый фильм, который станет частью популярной киносаги "Звездные войны" (Star Wars). Картина пока находится в стадии разработки, и даже приблизительная дата ее возможного выхода неизвестна.

По данным журнала The Hollywood Reporter, новая серия будет посвящена одному из ключевых персонажей цикла - джедаю Оби-Вану Кеноби. Он являлся одним из главных героев в нескольких предыдущих частях саги. В вышедшем в 1977 году первом фильме "Звездных войн" его роль исполнял британский актер Алек Гиннесс (1914-2000), за что был номинирован на "Оскар". С 1999 по 2005 годы данного персонажа играл шотландец Юэн Макгрегор.

Как сообщает The Hollywood Reporter, пока неизвестно, кто сыграет Оби-Вана Кеноби в новой части. У проекта пока даже нет сценария. Однако, по сведениям журнала, Disney ведет переговоры с известным британским режиссером Стивеном Долдри, который может быть назначен режиссером картины.

Эпическая сага режиссера Джорджа Лукаса "Звездные войны" стала одним из самых популярных явлений мирового кинематографа и собрала вокруг себя миллионы фанатов по всему миру. Первый фильм, вышедший на экраны в 1977 году, при бюджете в размере $11 млн заработал в мировом прокате $775,4 млн, надолго обеспечив себе культовый статус.

Оригинальная трилогия Лукаса завершилась в 1983 году. Только в конце 1990-х годов создатель "Звездных войн" решился на перезапуск известной франшизы, сняв трилогию приквелов. В 2012 году компания Лукаса Lucasfilm была приобретена одной из крупнейших мировых киностудий Disney, что обеспечило очередной перезапуск саги. Так, в 2015 году на экраны вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: The Force Awakens) режиссера Джея Джея Абрамса, которому удалось собрать по всему миру более $2 млрд.

В прошлом году в прокат вышла картина "Изгой-один. Звездные войны. Истории" (Rogue One: A Star Wars Story), которая расширила популярную вселенную. В этом декабре ожидается релиз новой части под названием "Звездные войны: Последние джедаи" (Star Wars: The Last Jedi).