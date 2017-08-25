Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"

28 августа в России выходит заключительная серия седьмого сезона "Игры престолов". HBO покажет финальный эпизод на день раньше. Хотя вполне возможно, что за телекомпанию это вновь сделает кто-то другой.

Грабли HBO и "слитый" сценарий

Масштабные утечки для HBO — не редкость. В апреле 2015 года в интернет попали сразу четыре серии пятого сезона "Игры престолов". Тогда, согласно данным зарубежных СМИ, происшествие случилось по вине одного из кинообозревателей.

После этого канал принял решение полностью отказаться от досрочной рассылки первых четырех серий журналистам. Тем не менее, 24 октября 2016 года стало известно об утечке сценария седьмого сезона.

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Информация была опубликована на сайте Reddit, откуда позже ее удалили. Но пользователи успели сохранить и распространить сценарий по форумам.

Многие фанаты сомневались в правдивости просочившегося в интернет сюжета. Но, как оказалось, зря - информация была достоверной. Стоит отметить, что на тот момент основная часть съемок даже не началась. Несмотря на это, сценарий не стали дополнять или переписывать. Но эта кража была только началом.

Атаки хакеров

В конце июля нынешнего года неизвестные хакеры смогли похитить из компьютерных систем HBO около 1,5 Тбайт информации. Среди данных был сюжет новых эпизодов "Игры престолов" и нескольких других популярных сериалов — например, "Футболистов" с Дуэйном Джонсоном и "Комнаты 104" братьев Дюпласс. Содержание некоторых серий попало в интернет.

А 4 августа хакеры выложили в сеть четвертый эпизод седьмого сезона в низком качестве. Серию похитили из компьютерных систем индийской компании Star India, которая сотрудничает с HBO.

8 августа киберпреступники опубликовали еще часть из украденных данных. В Сети оказалась информацию, включающая не только сценарии нескольких серий седьмого сезона "Игры престолов", но также оценки канала относительно популярности телевизионной саги и личные данные об актерах и сотрудниках HBO.

Помимо этого выяснилось, что хакерам удалось похитить сведения о перспективном расписании программ канала и переписку, которую вели в течение последнего месяца его сотрудники, в том числе конфиденциальную.

Как отмечал The Hollywood Reporter, злоумышленники пытались вымогать у руководства HBO деньги, угрожая опубликовать новые данные. Представители канала тогда подтвердили, что его компьютеры подверглись кибератаке.

14 августав интернете появилась новая порция украденных файлов. При этом, по данным журнала Variety, HBO предлагала взломщикам $250 тыс. за нераспространение похищенных материалов.

Взлом соцсетей и апогей утечек

На краже данных из компьютерных сетей HBO дело не закончилось. 17 августа несколько учетных записей в соцсетях, принадлежащих телесети, подверглись взлому. На основной странице HBO в Twitter появилось сообщение от хакеров группы OurMine, которые указали компании на проблемы с безопасностью.

Но за день до этого произошла самая масштабная утечка. Причем не по вине хакеров, а из-за невероятной оплошности испанского отделения американской телесети. HBO Spain по ошибке показал шестую серию за пять дней до премьеры. В результате эпизод в высоком качестве уже спустя несколько часов появился на сайтах файлообменников и на Reddit.

При этом все еще остается непонятным, какие конкретно данные, украденные хакерами, могут оказаться в Сети. Известно, например, что сценарий для восьмого сезона был дописан в конце июля — примерно в то же время, что случилась атака на сервера HBO.

На сайте 4chan появился вероятный сюжет первых серий следующего сезона. Но о его достоверности говорить сложно. Во всяком случае, пользователь Reddit, сливший сценарий седьмого сезона, утверждает, что это фейк.

Что же произойдет в финале седьмого сезона

Внимание, это один большой спойлер. Если не хотите знать, чем закончится предпоследняя часть саги, лучше прочитайте наш материал об аргентинском танго.

Попытка Мизинца поссорить Арью и Сансу Старк обернется против него самого. Бран расскажет Сансе об интригах Мизинца и она велит Арье казнить предателя. Причем убьет она его тем самым клинком, которым когда-то пытались расправиться с Браном.

Надежды Серсеи на ребенка-наследника также не оправдаются. Она проснется в луже крови — у нее выкидыш.

Сэм Тарли и Бран расскажут Джону о его родословной. На самом деле его отец — Рэйгар Таргариен, а настоящее имя Сноу — Эйгон. И еще он не бастард, а законный претендент на Железный трон. Но до этого Джон, не зная обо всем этом, займется любовью с Дейнерис.

Почти все оставшиеся в живых персонажи встретятся вместе в Королевской Гавани, чтобы заключить мирный договор. Джон покажет Серсее мертвеца, которого удалось поймать за Стеной. Та, сомневаясь в силах Белых Ходоков, прикажет Горе убить мертвеца, но у того не получится.

В итоге Серсея пообещает помочь в войне против Короля Ночи. Но это лишь уловка — она хочет, чтобы Ходоки разрушили стену и расправились с ее врагами. Серсея расскажет о своих планах Джейме, которого слова сестры приведут в ярость. Он уедет на Север — воевать с мертвецами.

В последней сцене сезона Король Ночи на "обращенном" драконе Визерионе, изрыгающем синее пламя, обрушит тысячелетнюю Стену. Теперь ничто не остановит армию Белых Ходоков на пути в Вестерос.

Тимур Фехретдинов