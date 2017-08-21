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Мединский: не стоит придавать особое значение выбору фильма для отправки на "Оскар"

Культура
21 августа, 14:27 UTC+3 СВИЯЖСК /Татарстан/ 21, августа. /ТАСС

Министр пояснил, что киноконкурс - наиболее раскрученная премия англоязычного кино для фильмов, которые снимаются на английском языке

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СВИЯЖСК /Татарстан/, 21 августа. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что не стоит придавать слишком большое значение вопросу о выборе фильмов российского производства для отправки на участие в кинопремии "Оскар".

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Об этом он сказал в понедельник во время рабочей поездки на остров-град Свияжск (Татарстан).

"Этим (выбором фильма для отправки на киноконкурс) занимается Оскаровский комитет, это не решение Минкульта. Кинематографисты сами решают, какой из фильмов достоин представления на номинацию. Я бы не придавал этому слишком большое значение", - пояснил он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, какой фильм стоит отправить на "Оскар" от России.

По его словам, "Оскар" - наиболее раскрученная премия англоязычного кино и главным образом это премия для фильмов, которые снимаются на английском языке. "Но мировой кинематограф гораздо шире, более интересный. Какой отправят, такой и отправят", - добавил он.

Как ранее сообщал ТАСС советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, на премию "Оскар" от России можно отправить фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. В то же время советник президента назвал достойной картину другого претендента на оскаровскую заявку от России - фильм Бориса Хлебникова "Аритмия". Однако, по его мнению, "Нелюбовь" - "масштабнее по проблематике".

Российский оскаровский комитет во главе с председателем Владимиром Меньшовым должен до 1 октября выдвинуть от России картину, которая могла бы претендовать на премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

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