Умер британский писатель-фантаст Брайан Олдисс

Премьеру фильма "Матильда" перенесли на конец октябряКультура 21 августа, 18:08
CAS оставил в силе пожизненное отстранение бывшего главы ВФЛА БалахничеваСпорт 21 августа, 18:03
Скрынник: Иркутск сможет принять ЧМ-2020 по бенди, если даст гарантии строительства ареныСпорт 21 августа, 18:00
СМИ: полиция застрелила мужчину с поясом смертника неподалеку от БарселоныМеждународная панорама 21 августа, 17:57
СМИ: задержан устроитель теракта в БарселонеМеждународная панорама 21 августа, 17:42
Все смешалось в Белом доме: перестановки в администрации ТрампаМеждународная панорама 21 августа, 17:40
Умер британский писатель-фантаст Брайан ОлдиссКультура 21 августа, 17:33
Пассажиропоток аэропорта Рига в январе-июле 2017 г. вырос на 10%Транспорт 21 августа, 17:28
Тренер: ЧМ в Бирмингеме станет для легкоатлетки Ласицкене главным стартом зимнего сезонаСпорт 21 августа, 17:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Известный автор в жанре научной фантастики британский писатель Брайан Олдисс скончался в возрасте 92 лет. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в понедельник членами его семьи в Twitter.
"С большим прискорбием сообщаем о смерти нашего любимого отца и деда. Брайан мирно скончался у себя дома на свой 92-й день рождения", - говорится в сообщении.
It is with great sadness we announce the death of our beloved father & grandfather. Brian died peacefully at home on his 92nd birthday ^TA— Brian Aldiss (@brianaldiss) 21 August 2017
Олдисс за свою продолжительную литературную деятельность стал автором и редактором более сотни книг. По мотивам его рассказа "Суперигрушек хватает на все лето" (Supertoys Last All Summer Long), написанного в 1969 году, режиссер Стивен Спилберг снял в 2001 году фильм "Искусственный разум".
В 2005 году писатель получил из рук королевы Елизавета II орден Британской империи за "служение литературе".