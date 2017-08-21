Умер британский писатель-фантаст Брайан Олдисс

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Известный автор в жанре научной фантастики британский писатель Брайан Олдисс скончался в возрасте 92 лет. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в понедельник членами его семьи в Twitter.

"С большим прискорбием сообщаем о смерти нашего любимого отца и деда. Брайан мирно скончался у себя дома на свой 92-й день рождения", - говорится в сообщении.

It is with great sadness we announce the death of our beloved father & grandfather. Brian died peacefully at home on his 92nd birthday ^TA — Brian Aldiss (@brianaldiss) 21 August 2017

Олдисс за свою продолжительную литературную деятельность стал автором и редактором более сотни книг. По мотивам его рассказа "Суперигрушек хватает на все лето" (Supertoys Last All Summer Long), написанного в 1969 году, режиссер Стивен Спилберг снял в 2001 году фильм "Искусственный разум".

В 2005 году писатель получил из рук королевы Елизавета II орден Британской империи за "служение литературе".