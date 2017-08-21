Премьеру фильма "Матильда" перенесли на конец октября

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российская премьера фильма Алексея Учителя "Матильда" перенесена с 6 октября на 23 октября и состоится, как и планировалось, в Мариинском театре (Санкт-Петербург). Об этом ТАСС сообщил в понедельник сам режиссер.
"Мы переносим премьеру на 23 октября", - сказал Алексей Учитель, напомнив, что в российский прокат картина выйдет 26 октября. "Просто не хотелось делать большой разрыв между премьерой и прокатом", - пояснил режиссер. "Московская премьера пройдет 24 октября в киноцентре "Октябрь", - добавил он.
После первых показов Учитель представит картину в Европе. В частности, в Германии ее покажут 27 октября.
Скандал вокруг фильма. связанный со спором Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской, продолжается уже несколько месяцев. Депутат добивается, чтобы картина не вышла в прокат, заявляя, что она оскорбляет память императора Николая II и чувства верующих. Так, Поклонская ранее направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма. Эксперты оценивали трейлеры картины, а также полный текст сценария фильма.
Со своей стороны Учитель называет попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма недопустимыми . Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на депутата в комиссию по этике Госдумы, однако ответа на нее пока не последовало.