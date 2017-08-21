Умерла советская актриса Зоя Степанова

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Актриса театра и кино Зоя Степанова скончалась в понедельник в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов.

"21 августа на 90-м году ушла из жизни актриса и писатель Зоя Петровна Степанова", - говорится в сообщении.

Зоя Степанова родилась в Москве 24 июля 1928 года. Выпускница актерского отделения Института кинематографии проработала в театре-студии "Киноактер" более 40 лет. Она известна по ролям в фильмах "Айна" и "Дни испытаний" ("Туркменфильм"), "Посеяли девушки лен" ("Беларусьфильм"), "Трое вышли из леса", "Каждый вечер в одиннадцать", "Без права на ошибку" (киностудия "Мосфильм"), а также ролями в постановках на сцене театра "Киноактер" ("У опасной черты", "Простушка и воспитанная", "Дядюшкин сон", "Суровое поле", "Третье поколение", "Ах, сердце", "Целуй меня, Кэт!", "Восемь женщин").

Кроме того, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов, в 2005 году вышел первый сборник рассказов и избранных стихов Степановой "Курьезные истории или сон в руку". В 2008 году книга была переиздана. "Представленные в сборнике стихи писались и в юности, в основном периодически, по настроению, а проза - в более поздний период, когда появилось время на размышления и воспоминания", - отмечается в сообщении.