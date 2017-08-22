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Московский театр оперетты в новом сезоне отметит 90-летний юбилей

Культура
22 августа, 2:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Коллектив театра готовит к празднику специальное музыкальное представление, в котором будет задействована большая часть труппы

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МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический театр оперетты в новом сезоне отметит 90-летний юбилей. О том, как будет праздноваться эта дата, и о других планах "Московской оперетты" станет известно на сборе труппы после "летнего антракта", который состоится во вторник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

На общем собрании выступит директор театра, заслуженный деятель искусств России Владимир Тартаковский.

В числе главных событий предстоящего сезона - 90-летний юбилей театра, который будет отмечаться 24 ноября. В специально созданном для такого случая музыкальном представлении примут участие народные артисты России Светлана Варгузова, Елена Зайцева, Елена Ионова, Герард Васильев, Юрий Веденеев, Александр Маркелов, а также заслуженные артисты России Светлана Криницкая, Елена Сошникова, Михаил Беспалов, Вячеслав Шляхтов. Автором сценария и режиссером музыкального представления выступает заслуженная артистка России Инара Гулиева.

"Что касается других планов, то на февраль 2018 года назначена премьера музыкальной комедии "Собака на сене" по мотивам одноименной пьесы Лопе де Вега. Музыку написал композитор Александр Клевицкий. Режиссер - заслуженная артистка России Татьяна Константинова", - сообщили в пресс-службе театра, добавив, что "сразу после сбора труппы в репетиционном классе состоится читка пьесы".

"В этом сезоне у театра есть еще одна юбилейная дата, - сообщили ТАСС. - В сентябре исполнится 90 лет старейшей актрисе театра, заслуженной артистке России Валентине Желудевой, которая и сегодня выходит на сцену".

Открытие нового сезона "Московской оперетты" состоится 5 сентября. В этот день будет показана музыкальная комедия Андрея Семенова "Любовь и голуби".

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