Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поздравил пианиста Слесарева с 70-летием

Культура
22 августа, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Премьер отметил, что в исполнении Юрия Слесарева классические произведения приобретают особое звучание

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 70-летним юбилеем пианиста, педагога, профессора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Юрия Слесарева. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

"Продолжая лучшие традиции русской фортепианной школы, Вы многие годы восхищаете публику своей виртуозной игрой. Классические и современные произведения в Вашем исполнении приобретают особое звучание. А на концертах царит уникальная атмосфера", - говорится в телеграмме премьера.

Медведев отметил, что на концертах Слесарев каждый раз дарит зрителям яркие, незабываемые впечатления и встречу с настоящим, большим искусством. "Еще одна грань Вашего таланта - это работа с молодыми артистами, которые ценят Вас как опытного и внимательного наставника", - подчеркнул премьер.

Юрий Слесарев родился в г. Евпатории в Крыму, с 1973 г. он начал работать в Московской консерватории. Согласно сайту консерватории, Слесарев проводит мастер-классы в России, Германии, США, странах бывшей Югославии. Пианист также участвовал в работе жюри Всероссийского конкурса (1993), международных конкурсов во Владикавказе (1997), Симферополе (1998), Лондоне (1998).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия Германия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Парашюты вместо протезов
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США отправили на Украину первую партию угля
2
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
3
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
4
Глава минэнерго Украины: американский уголь устроил Киев по цене и качеству
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
Источник: показания против Серебренникова дала не только бывший главбух "Седьмой студии"
7
Программа помощи ипотечным заемщикам возобновит работу с 22 августа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама