Медведев поздравил пианиста Слесарева с 70-летием

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 70-летним юбилеем пианиста, педагога, профессора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Юрия Слесарева. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

"Продолжая лучшие традиции русской фортепианной школы, Вы многие годы восхищаете публику своей виртуозной игрой. Классические и современные произведения в Вашем исполнении приобретают особое звучание. А на концертах царит уникальная атмосфера", - говорится в телеграмме премьера.

Медведев отметил, что на концертах Слесарев каждый раз дарит зрителям яркие, незабываемые впечатления и встречу с настоящим, большим искусством. "Еще одна грань Вашего таланта - это работа с молодыми артистами, которые ценят Вас как опытного и внимательного наставника", - подчеркнул премьер.

Юрий Слесарев родился в г. Евпатории в Крыму, с 1973 г. он начал работать в Московской консерватории. Согласно сайту консерватории, Слесарев проводит мастер-классы в России, Германии, США, странах бывшей Югославии. Пианист также участвовал в работе жюри Всероссийского конкурса (1993), международных конкурсов во Владикавказе (1997), Симферополе (1998), Лондоне (1998).