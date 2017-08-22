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Театр на Таганке откроет сезон на уличном фестивале "Театральный марш"

Культура
22 августа, 12:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

В этом году фестиваль отпразднует пятилетний юбилей

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МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Новый сезон Московский Театр на Таганке откроет участием в уличном фестивале "Театральный марш". Об этом в интервью ТАСС рассказала директор "Таганки" Ирина Апексимова.

По ее словам, фестиваль в этом году празднует свой первый юбилей - смотр под открытым небом станет пятым по счету. "Мероприятие состоится 9 сентября в саду "Эрмитаж" и пройдет при поддержке Департамента культуры Москвы в рамках официальной программы Дня города", - пояснила Апексимова.

Она напомнила, что пять лет назад была инициатором этого фестиваля и является его продюсером. "Тогда я служила директором Театра Романа Виктюка, и мы стали думать, как бы привлечь публику в Сокольники, - отметила Апексимова. - Вот и решили выйти со своими спектаклями на улицу. Эксперимент прошел достаточно удачно, публика заинтересовалась нашими спектаклями и потянулась в Театр Виктюка в Сокольники".

Сейчас фестиваль значительно разросся, утверждают, что "Театральный марш" стал самым масштабным в России фестивалем под открытым небом. "Он проходит в саду "Эрмитаж", где в течение дня нон-стоп показывают свои постановки разные сценические коллективы, - рассказала директор "Таганки". - Спектакли играются по очереди: утром - детские, днем и вечером идут спектакли для более взрослой аудитории, а ближе к полуночи на подмостки выходят постановки для молодежной аудитории. "Театральный марш" проводится для публики совершенно бесплатно".

В нынешнем году среди участников программы значатся Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театр "Школа современной пьесы" и Театр "Школа драматического искусства", Театр "Балет Москва" и "Театриум на Серпуховке", Центральный театр кукол имени Образцова и Театр на Таганке, который покажет два спектакля - "Золотой дракон" и "Вий", чем и завершит "Театральный марш".

"А вот 14 сентября своим легендарным спектаклем "Добрый человек из Сезуана" мы откроем знаменитый "Волковский фестиваль", который уже в 18-й раз пройдет в Ярославле, на родине Юрия Петровича Любимова", - отметила Апексимова.

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Персоны
Апексимова, Ирина Викторовна
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