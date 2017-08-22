Театр на Таганке откроет сезон на уличном фестивале "Театральный марш"

"КамАЗ" и турецкая Tirsan Kardan намерены производить в России карданные валыНовости партнеров 22 августа, 12:24
Обучение одного школьника в городе обойдется бюджету Подмосковья в 73 тыс. рублейОбщество 22 августа, 12:21
Почему задержали директора "Гоголь-центра" Кирилла СеребренниковаПроисшествия 22 августа, 12:20
Число ДТП вблизи школ в Свердловской области за три года снизилось на 40%Новости Урала 22 августа, 12:14
Боксер Пулев договорился о поединке с чемпионом мира Джошуа в Кардиффе 28 октябряСпорт 22 августа, 12:13
Суд арестовал напавшего на прохожих в ТуркуМеждународная панорама 22 августа, 12:07
ФК "Кайрат" определится с будущим Аршавина по итогам сезонаСпорт 22 августа, 11:58
НАТО поддержала новую стратегию США по Южной Азии и АфганистануМеждународная панорама 22 августа, 11:41
СК расследует гибель пауэрлифтера Драчева как убийствоПроисшествия 22 августа, 11:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Новый сезон Московский Театр на Таганке откроет участием в уличном фестивале "Театральный марш". Об этом в интервью ТАСС рассказала директор "Таганки" Ирина Апексимова.
По ее словам, фестиваль в этом году празднует свой первый юбилей - смотр под открытым небом станет пятым по счету. "Мероприятие состоится 9 сентября в саду "Эрмитаж" и пройдет при поддержке Департамента культуры Москвы в рамках официальной программы Дня города", - пояснила Апексимова.
Она напомнила, что пять лет назад была инициатором этого фестиваля и является его продюсером. "Тогда я служила директором Театра Романа Виктюка, и мы стали думать, как бы привлечь публику в Сокольники, - отметила Апексимова. - Вот и решили выйти со своими спектаклями на улицу. Эксперимент прошел достаточно удачно, публика заинтересовалась нашими спектаклями и потянулась в Театр Виктюка в Сокольники".
Сейчас фестиваль значительно разросся, утверждают, что "Театральный марш" стал самым масштабным в России фестивалем под открытым небом. "Он проходит в саду "Эрмитаж", где в течение дня нон-стоп показывают свои постановки разные сценические коллективы, - рассказала директор "Таганки". - Спектакли играются по очереди: утром - детские, днем и вечером идут спектакли для более взрослой аудитории, а ближе к полуночи на подмостки выходят постановки для молодежной аудитории. "Театральный марш" проводится для публики совершенно бесплатно".
В нынешнем году среди участников программы значатся Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театр "Школа современной пьесы" и Театр "Школа драматического искусства", Театр "Балет Москва" и "Театриум на Серпуховке", Центральный театр кукол имени Образцова и Театр на Таганке, который покажет два спектакля - "Золотой дракон" и "Вий", чем и завершит "Театральный марш".
"А вот 14 сентября своим легендарным спектаклем "Добрый человек из Сезуана" мы откроем знаменитый "Волковский фестиваль", который уже в 18-й раз пройдет в Ярославле, на родине Юрия Петровича Любимова", - отметила Апексимова.