Начались съемки 12-серийной музыкальной мелодрамы "Хор" для Первого канала

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Кинокомпании "Марс Медиа" и "Амедиа Продакшн" приступили к съемкам 12-серийной музыкальной мелодрамы "Хор" для Первого канала. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе "Марс Медиа".

Режиссером фильма выступает Алена Райнер ("Красная королева", "Только ты"). В главных ролях занято более 30 актеров, среди которых: Ольга Волкова, Татьяна Орлова, Юлия Ауг, Михаил Жигалов, Дмитрий Астрахан, Юрий Назаров, Виктор Проскурин, Яна Сексте, а также юные дебютанты, играющие солистов детского хора. Кроме того, в сериале снимется Николай Басков.

"В сценарии прописано больше 20 детских ролей с совершенно "не детскими" задачами, - привели в пресс-службе слова режиссера и соавтора сценария. - С декабря прошлого года мы проводили кастинг, ходили по школам, театральным студиям, музыкальным школам и, конечно, хорам".

В конце мая было отобрано 40 человек, для которых организовали "Кинолагерь": ребята посещали занятия по актерскому мастерству и дважды в неделю - в Свешниковском хоровом училище. В июле прошли повторные кинопробы, на которых в "Хор" было выбрано 10 детей.

Съемки сериала продлятся шесть месяцев и пройдут в Москве, Ростове и Краснодарском крае, на территории Всероссийского детского центра "Орленок".

Действие сериала происходит в 1972 году. Услышав песни Робертино Лоретти, 12-летний школьник из Люберец Юра тоже начинает петь. Благодаря занятиям с молодой учительницей музыки Варварой, он развивает свой талант и решается пройти прослушивание в хор Павлова.